هيونداي تكشف النقاب عن "سوناتا إن لاين" قبل إطلاقها

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت هيونداي موتور؛ أكبر الشركات الكورية المصنعة للسيارات، اليوم الأربعاء النقاب عن التصميم الخارجي لسيارتها سوناتا إن لاين في الوقت الذي تسعى فيه لتعزيز مبيعاتها في ظل تفشي كورونا.

تأتي سيارة سوناتا إن لاين بمحرك بنزين توربيني سعة 2.5 لتر.

وأفادت الشركة في بيان بحسب ما أفادت "يونهاب" بأن الشبكة التي تشبه الجوهرة وفتحات سحب الهواء الثلاث تمنح السيارة مظهرا جماليا أقوى من الأمام.

وتخطط الشركة إلى إطلاق الموديل الجديد في الأسواق المحلية في الربع الرابع، وفقا لما ذكره المتحدث باسم الشركة.

وطبقت هيونداي مفهوم تصميمي جديد يُسمى Sensuous Sportiness أو الإحساس الرياضي على الطراز المحدث من الجيل السادس لسيارة غراندور التي أطلقت في العام 2016، وسيارة سوناتا سيدان الحديثة التي أطلقت العام الماضي، وسيارة افانتي المدمجة الجديدة التي أطلقت في أبريل وسيارة بروفيسي الكهربائية.

وتتميز السيارات التي طبق عليها تصميم الإحساس الرياضي بالتناغم بين 4 عناصر أساسية، وهي الأبعاد النسبية والهيكلة والتصميم والتقنية.

وتعد علامة هيونداي التجارية "إن لاين" في المنطقة الوسطى بين علامتها التجارية "إن" عالية الأداء وعلامة هيونداي التجارية العامة. وبينما يوفر طراز "إن" قدرة عالية الأداء للقيادة اليومية يوفر طراز "إن لاين" عناصر أداء عالية لمركبات الطراز الأساسي.

وتعرض هيونداي بالفعل سيارات هيونداي فيلوستر إن و i30 إن و i30 فاست باك إن، وكذلك عدة موديلات من طراز إن لاين بما يشمل i30 إن لاين وافانتي إن لاين في بعض الأسواق المنتقاة.

وتخطط الشرطة لإضافة سيارتها كونا إن لاين لمجموعتها من طراز إن لاين خلال العام الجاري.