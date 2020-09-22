"رولز رويس" تكشف عن جوست الجديدة في دبي

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف المركز الميكانيكي للخليج العربي، الوكيل المُعتمد لرولز-رويس موتور كارز في دبي، الشارقة والإمارات الشمالية، عن أحدث إضافة إلى مجموعة السيارات الأكثر فخامةً في العالم، ألا وهو طراز جوست الجديد من رولز-رويس.

وفي هذه المناسبة، اجتمع عدد محدود من الضيوف الذين اشتملوا على خبراء السيارات، وخبراء الأعمال في منتدى سيزرز في بلوواترز دبي، متّبعين قواعد وأنظمة التباعد الاجتماعي، حيث تمّ إطلاق طراز جوست الجديد بتصميمه الاستثنائي.

وقال سيزار حبيب، المدير الإقليمي لشركة رولز-رويس موتور كارز الشرق الأوسط وأفريقيا: "تُعتبر سيارة جوست الجديدة عملاً إبداعياً يعكس المهارة الحرفية العالية، وثمّة مقولة ملهمة للأب المؤسّس للعلامة (تكمن المثالية في التفاصيل الصغيرة، ولكنّها ليست بتفصيل صغير)، ونحن الآن نشهد تجسيداً مثالياً لتلك المقولة في جوست الجديدة بعد مرور 116 عاماً".

ومن جهتها، رحبت ناتاليا نوريكوفا بالضيوف، وهي مديرة التسويق والعلاقات العامة في رولز-رويس موتور كارز في المركز الميكانيكي للخليج العربي، قائلة: "يُعتبر طراز جوست الجديد أكثر سيارة رولز-رويس تقدماً من الناحية التكنولوجية حتى الآن، وهو يتفوّق على المنتج الأكثر نجاحاً في تاريخ العلامة إذ يعكس فلسفة الفخامة المطلقة ويتجنّب مظاهر الترف الباذخة والسطحية. إنّه منتج رائع وبسيط إنما معقّد للغاية بحيث يشكّل أصدق تعبير عن جوهر رولز-رويس".

وتُعتبر جوست الجديدة سيارة رولز-رويس الأكثر تقدّماً من الناحية التكنولوجية، وتتفوّق على المنتج الأكثر نجاحاً في تاريخ العلامة الممتدّ على 116 سنة.

وتقوم سيارة جوست الجديدة على هيكل رولز-رويس الهندسي المصنوع من الألمنيوم، وتتيح للمصمّمين والمهندسين إدخال المزيد من الخصائص التكنولوجية على غرار الدفع الرباعي والتوجيه الرباعي لتوفير ثبات غير مسبوق أثناء القيادة.

هذا وتضمّ سيارة جوست الجديدة أول نظام تعليق للهيكل المستوي في العالم بحيث يزيد من المرونة والعزم بشكل ملحوظ، كما أنّها مزوّدة بمحرّك توربو V12 مزدوج وبسعة 6.75 لتر بحيث يولّد قوة 571 حصاناً و850 نيوتن متر.

علاوة على ذلك، تفتح الأبواب وتغلق كهربائياً لتحقيق أقصى قدر من الراحة. وقد جرى ضبط العناصر الداخلية على تردّد رنين مشترك لتوفير السكينة والهدوء. أما شبكة بانثيون الأمامية المضاءة فتُنير رموز رولز-رويس الشهيرة، في حين تقدّم السيارة للمرة الأولى ميزة الواجهة الأمامية المضاءة حيث تحيط بها أكثر من 850 نجمة.