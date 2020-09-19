تخفيضات من «المشروعات التجارية هوندا» بمناسبة العودة للمدارس

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت المشروعات التجارية، الموزع الحصري لسيارات هوندا في الإمارات، عن إطلاق عرض متميز بمناسبة العودة إلى المدارس لدعم العائلات التي ترغب في شراء سيارة هوندا جديدة، وذلك بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد. يسري العرض حتى 30 سبتمبر، حيث يقدّم باقات متميزة ومريحة بخيارات تسديد شهرية، إضافة إلى خدمات تأمين وصيانة وتسجيل مجانية على طرز مختارة.

ويشمل العرض سيارة هوندا سي آر - في، ذات الأداء العملي، السيارة الرياضية متعددة الاستعمالات المثالية لكافة أساليب الحياة، والتي تجعل الرحلات الطويلة بالسيارة تجربة مريحة جداً بفضل تصميم مقاعدها الرائع ومساحتها الداخلية، حيث تجمع سيارة هوندا سي آر - في بين التصميم المتميز والميزات الحركية المتقنة لتكون عنوان الراحة والأناقة والتنوّع.

وخلال العرض، يمكن شراء سيارة سي في - آر ابتداءً من 970 درهماً في الشهر مع تعهد العلامة بإعادة شراء السيارة وضمان خمس سنوات أو 100 ألف كيلومتر. وتقدم الشركة باقة من المزايا المجانية على طرز مختارة.

وقال أوسكار ريفولي، مدير عام المشروعات التجارية - هوندا: لطالما تمحور تركيزنا على تأمين أفضل الخدمات وبأفضل قيمة لعملائنا. ويسعدنا أن يشمل هذا العرض ثلاثة من أفضل سياراتنا العائلية لنساعد مزيداً من العائلات في الإمارات على الاستمتاع برحلة مريحة وآمنة معاً.