«رولز رويس» تستأنف العمل بنظام المناوبتين دون الاستغناء عن موظفين

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «رولز رويس موتور كارز» عن استئناف الشركة لعمليات الإنتاج بنظام المناوبتين في مركزها العالمي للتميّز في الصناعة الفارهة في جودوود، غرب ساسكس البريطانية.

تأتي هذه الخطوة لتؤكّد عودة الإنتاج إلى المستويات التي كان عليها قبل فترة الحجر المنزلي من دون الاستغناء عن أي عامل وبوجود كل عمّال التصنيع في موقع العمل.

وحرصاً على سلامة موظفيها، تتّبع الشركة إجراءات صارمة في ما يتعلق بالصحة والسلامة والنظافة، تماشياً مع أحدث التوجيهات الرسمية.

كما يأتي استئناف المناوبة الثانية بعد أسبوعين فقط على الإطلاق العالمي لطراز جوست الجديد أمام وسائل الإعلام العالمية والرأي العام. يستمرّ الطلب على كل طرازات رولز-رويس بالتزايد في الأسواق العالمية، لاسيّما في البلدان التي تجاوزت مرحلة تفشّي الفيروس.

وحين دعت الجهات الرسمية لملازمة المنازل في أول الأزمة، علّقت رولز-رويس طوعاً عملياتها الإنتاجية حرصاً منها على سلامة موظفيها، ومورّديها وعائلاتهم. وفي 4 مايو، أصبحت أول شركة لصناعة السيارات في المملكة المتحدة تُعيد فتح أبوابها وتعمل بنظام المناوبة الواحدة، حيث عمل موظفو المكاتب من منازلهم كلما سمحت الظروف.

وقد تم استئناف مراسم تسليم العملاء سياراتهم في مطلع يونيو، مع الحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي.

وقال مولر أوتفوش الرئيس التنفيذي لشركة «رولز رويس موتور كارز»: تسود رولز رويس أجواء من الطاقة والحماس والتفاؤل المتجدّد. وأنا أشعر بأنّ المستقبل أمامنا مشرق للغاية. كما أؤمن بأنّ روحنا هذه تمدّ المجتمع المحلي والقطاع والبلد ككلّ بطاقة إيجابية قادرة على تخطي كل الصعاب. أودّ أن أشكر فريقي على عزيمته والتزامه الذي أتاح لنا بلوغ هذه المرحلة بسرعة هائلة.

يسرّني أنّنا استطعنا تجاوز هذه الظروف من دون تعريض سلامة موظفينا للخطر، ما يبرهن أنّ رولز-رويس هي عائلة نعتني فيها ببعضنا البعض. ويسعدني خصوصاً أننا حافظنا على القوى العاملة دون الاستغناء عن أي فرد، إذ أنّ مهاراتهم ومواهبهم هي عماد نجاحنا وتميُّزنا كالشركة الأكثر ديناميكية، وروعةً وتشويقاً في العالم.