عرض العودة للمدارس من «هيونداي جمعة الماجد»

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت مؤسسة جمعة الماجد، الوكيل الحصري لشركة «هيونداي موتورز» في الإمارات، عن إطلاق حملة جديدة بالتزامن مع العودة إلى المدارس، للاحتفال ببداية العام الدراسي الجديد، بهدف مساعدة العملاء على ترقية سياراتهم، واختيار موديلات جديدة من هيونداي. ويشمل عرض العودة إلى المدارس مجموعة متنوعة من سيارات الدفع الرباعي وسيارات السيدان، ويستمر حتى نهاية سبتمبر الجاري.

فيما سيستفيد المشترون من خطط التقسيط الميسرة والعديد من المزايا الإضافية. وتعد «توسان» إحدى سيارات الدفع الرباعي الأكثر مبيعاً من «هيونداي»، حيث تفضلها العائلات والأفراد الذين يتطلعون إلى مستوى أرفع من القيادة خلال الصيف. ويكون الطراز مشمولاً في الحملة بأقساط ميسرة بقيمة 1122 درهماً شهرياً.

ومن المزايا الإضافية الأخرى الحصول على عقد خدمة الصيانة لثلاث سنوات/‏ 50,000 كيلومتر، والتسجيل المجاني لعام واحد، وخدمة المساعدة على الطريق لخمس سنوات، والضمان من الشركة المصنعة لخمس سنوات أو 100,000 كيلومتر. وبالنسبة للعائلات الكبيرة، يمكن للعملاء استكشاف عرض الشركة على طراز «باليسيد» الرائع.

حيث يطرح بقسط شهري قدره 2,140 درهماً شهرياً فقط، مع عقد خدمة الصيانة مدته خمس سنوات/‏ 100,000 كيلومتر، والتسجيل المجاني لعام واحد، والتظليل المجاني للنوافذ من «لومار»، وخدمة المساعدة على الطريق لخمس سنوات.