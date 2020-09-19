«بورشه 718 جي تي إس».. طرازان بدينامية فريدة

المصدر: دبي - البيان

عزّزت بورشه نطاق طرزها ذات المحرك الوسطي بنسختي «718 بوكستر جي تي إس» و«718 كايمن جي تي إس» الجديدتين ثنائيتي المقاعد.

وقد ارتفعت قوة كلتا السيارتين إلى 365 حصاناً بفضل اعتماد أنبوب سحب هواء جديد وشاحن توربو مُعزَّز في محرك الأربع أسطوانات «بوكسر» سعة 2.5 ليترات، ما يُمثِّل زيادة بمقدار 15 حصاناً عن طرازي «718 إس» الحاليين وبمقدار 35 حصاناً عن طرازي «جي تي إس» السابقين المزوَّدين بمحرك سحب عادي.

وتتوفّر السيارتان الرياضيتان الجديدتان بعلبة تروس يدوية من ست سرعات أو علبة تروس PDK بقابضين اختياريين. كما تحظيان بمجموعة من التجهيزات القياسية، تشمل رُزمة «سبورت كرونو» ونظام بورشه لتوجيه عزم الدوران، مع قفل ميكانيكي للترس التفاضلي الخلفي، هذا بالإضافة إلى نظام بورشه للتحكم النشط بالتعليق، والذي يخفض ارتفاع أرضية السيارة عن الطريق بعشرة مليمترات.

عزم دوران

ويبلغ عزم الدوران الأقصى في طرازي «جي تي إس» العتيدين 430 نيوتن - متر، ما يوفّر تسارعاً أفضل. نتيجة لذلك، تتسارع هاتان السيارتان المزوّدتان بعلبة تروس PDK ورُزمة «سبورت كرونو» من صفر إلى 100 كيلومتر في غضون 4.1 ثوانٍ وصولاً إلى سرعة قصوى تبلغ 290 كيلومتراً في الساعة.

ويبرز طرازا «جي تي إس» الجديدان ضمن عائلة «718» ليس بالتكنولوجيا التي يتضمنانها فحسب، بل أيضاً بتصميمهما. في هذا السياق، يحفل القسم الجانبي بشعاري «GTS» أسودي اللون في أسفل البابين وعجلات قياس 20 بوصة بلون أسود حريري. كما تتضمّن المقدمة مصدّاً بتصميم «سبورت ديزاين» جديد يُسلِط الضوء على شخصية السيارة الرياضية.

ومثلما هو الأمر في طرز «جي تي إس»، يبرز المصباحان الأماميان مع تقنية إضاءة «الزينون المزدوج» بتظليل داكن. وبالانتقال إلى القسم الخلفي، نجد مصباحين خلفيين داكنين أيضاً وعناصر سوداء تشمل الشعارات والمصدّ الخلفي والأنبوبان الوسطيان لنظام العادم الرياضي القياسي، ما يعزز شخصية السيارة الرياضية.

وتتّضح شخصية «جي تي إس» عبر أرجاء المقصورة، التي تتضمّن ساعة توقيت رُزمة «سبورت كرونو» القياسية كعنصر رئيسي مُندمج في لوحة القيادة.

ومثلما هو الأمر في طرز بورشه «جي تي إس» الأخرى، يجلس السائق ومرافقه الأمامي على مقعدين رياضيين بلاس قياسيين، مع شعار «GTS» على مسندي الرأس، اكتسى جزأهما الوسطي بجلد «ألكنتارا». ويمكن تعديل وضعيتي المقعدين إلكترونياً بوجهتين لتوفير راحة أكبر وثبات جانبي أفضل.