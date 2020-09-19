«الوطنية للسيارات» تطلق صالة عرض افتراضية لعملاء «فيات» و«أبارث»

المصدر: دبي - البيان

أطلقت الوطنية للسيارات، الوكيل الحصري لسيارات فيات وأبارث في دبي والمناطق الشمالية، تجربة الجولة الافتراضية، وهي عبارة عن مفهوم جديد ومشوّق يُحضِر صالة العرض إلى دار العميل.

ودعماً لتدابير التباعد الاجتماعي، يتيح هذا المفهوم الرقمي التفاعلي الجديد لعشاق فيات وأبارث تصفح مجموعة الوطنية للسيارات من الطرز الإيطالية الصغيرة والأنيقة، بما في ذلك سيارة فيات 500 فائقة الأناقة وسيارة أبارث 595 كومبيتيزيوني الرائعة، من راحة منازلهم باستخدام كمبيوتر أو حاسوب محمول أو أي جهاز إلكتروني محمول.

وباستخدام أحدث تقنيات المسح الرقمي وتقنية الواقع الافتراضي، تنقل تجربة الجولة الافتراضية (VTE) العملاء المحتملين إلى صالة العرض عبر مستعرض ويب (باستخدام حاسوب شخصي أو هاتف ذكي أو جهاز لوحي)، كما ولو حضروا شخصياً إلى صالة العرض.

وتقدّم هذه الجولة الغامرة ثلاثية الأبعاد مع تغطية شاملة 360 درجة وبدقة وضوح 4K عدداً من الوضعيات بما في ذلك وضعية المجسّم الافتراضي، ومخطّط الأرضية، ونقاط العلامة/‏ والنوافذ المنبثقة، والتي توفر نظرة عامة شاملة على كامل صالة العرض. ويمكن للعملاء التنقل في جميع أنحاء صالة العرض باستخدام نقاط العلامات، والتوقّف لمشاهدة كل سيارة معروضة مع مشاهد خارجية وداخلية للسيارة بزاوية 360 درجة. وستتضمن كل مركبة إشارات قابلة للنقر تعمل على تشغيل الصور ومقاطع الفيديو والكتيبات إضافة إلى روابط لحجز تجارب القيادة أو الاتصال بفريق المبيعات.

وأثناء التصفّح، سيصادف العملاء نوافذ منبثقة حول صالة العرض تزوّدهم معلومات عن العلامة والمنتج إضافة إلى صور ومقاطع فيديو وروابط تنقلهم إلى صفحات المنتج الأساسية على الموقع الإلكتروني الخاص بفيات دبي.

ومباشرة من الهاتف المتحرّك، يمكن الوصول أيضاً إلى تجربة اللفات السريعة الافتراضية على متن أبارث 595 كومبيتيزيوني على حلبة دبي أوتودروم من خلال رابط تم وضع علامة عليه داخل الجولة الافتراضية.