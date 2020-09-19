«فيراري» تكشف عن «بورتوفينو إم»

المصدر: (دبي - البيان)

كشفت «فيراري» النقاب عن سيارة «بورتوفينو إم» التي تجسّد أحدث تطويرات سيارة فيراري بورتوفينو من فئة جي تي سبايدر والتي تتسع لأكثر من راكبين.

وأقيمت فعالية العرض الأول للسيارة الجديدة بالكامل عبر الإنترنت. واستعداداً لعرض السيارة الجديدة تلقى العملاء مجموعة من النشرات الإخبارية خلال الأسابيع التي سبقت العرض، تمكنوا بعدها من الوصول إلى منصة إلكترونية تحتوي على فيديوهات حصرية تبيّن المفهوم الذي تقوم عليه السيارة الجديدة، والمحتوى الخاص بإعادة تصميمها ومزاياها الفنية الرئيسة.

وتعد «بورتوفينو إم» أول سيارة تقدمها فيراري في أعقاب الإغلاق المؤقت للشركة بسبب تداعيات جائحة كوفيد 19، لتمثّل بحد ذاتها رحلة لإعادة اكتشاف سيارات العلامة.