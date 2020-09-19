خصومات على سيارات «SUV» من الحبتور للسيارات ميتسوبيشي

المصدر: (دبي - البيان)

تقدم شركة «الحبتور للسيارات»، الوكيل الرسمي لمركبات ميتسوبيشي في الإمارات، لعملائها الراغبين في امتلاك سيارات SUV من ميتسوبيشي، عرضاً متميزاً لا ينحصر في منح العملاء فرصة اختيار سيارة SUV المفضلة لهم فقط، بل بات بإمكانهم الآن تصميم العرض الأكثر ملاءمة عن طريق اختيار 3 عروض من أصل 6 متوافرة للحصول على سيارتهم المفضلة بأفضل عرض ممكن.

تشمل العروض الستة التسجيل والخدمة مجاناً، والتأمين المجاني لعام واحد أو فرصة التقسيط من دون فائدة والاسترجاع النقدي، وأخيراً تذاكر لمشاهدة عرض لابيرل المسرحي مع إقامة فندقية.

وتتوافر جميع طرز SUV من ميتسوبيشي بأسعار ممتازة وبدفعات شهرية ميسرة، تبدأ من 1346 درهماً شهرياً لسيارة باجيرو الأسطورية، و1301 درهم شهرياً لسيارة مونتيرو سبورت الأنيقة، و1286 درهم شهرياً لـSUV العائلية ذات المقاعد السبعة أوتلاندر.

وقال نسيب نصار مدير عام التسويق في الحبتور للسيارات – ميتسوبيشي: على الرغم من أن جميع العروض في العادة تتمحور حول تقديم الأفضل للعملاء، إلا أننا فكرنا هذه المرة في منحهم القدرة على التحكم بشكل كامل في العروض، ليتمكنوا من امتلاك سيارات SUV المفضلة لديهم من ميتسوبيشي بأفضل صفقة ممكنة.