تطبيق لحجز «الليموزين» في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

أطلقت شركة أصول للتطبيقات الذكية، التابعة لشركة الشارقة لإدارة الأصول الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، تطبيق براق الذي يقدم مجموعة من الخدمات الرقمية في مرحلته الأولى، ومنها خدمة حجز مركبات الليموزين الفارهة وخدمة توصيل وتسلم المستندات في ظل اتخاذ أعلى مستوى من الإجراءات والتدابير الوقائية.

والتطبيق الجديد سيكون متوافراً في متجري «أندرويد» و«آبل»، ويغطي مدينة الشارقة بشكل كامل.

وعلى هامش الإطلاق، وقعت الدائرة المالية المركزية بإمارة الشارقة بحضور الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة، ووليد الصايغ، مدير عام الدائرة، أول اتفاق مع الشركة للاستفادة من خدمات التطبيق، ووقع الاتفاقية عن دائرة المالية عائشة الحوسني، مدير إدارة الخدمات المساندة وعن الشركة جاسم الحمادي، الرئيس التنفيذي

تطبيق الليموزين

ويمكن لقاطني الشارقة حجز الليموزين من هواتفهم الذكية من خلال تحميل التطبيق وتحديد موقع الانطلاق ووجهة الوصول، ويظهر على واجهة التطبيق اسم السائق ورقم لوحة السيارة، ووقت وصول السيارة. وتضم الخدمة أسطولاً من سيارات بي ام دبليو الحديثة.

كما تم إطلاق خدمة تسليم وتسلم المستندات التي تقتصر في المرحلة الأولى على الدوائر والجهات الحكومية بالشارقة، ويمكن للمستخدم معرفة كافة المعلومات عن تاريخ ووقت التسليم واسم المتسلم.