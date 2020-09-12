«هيونداي» تطلق «كونا إن لاين» الجديدة

المصدر: ( دبي – البيان)

كشفت شركة هيونداي موتور أمس، عن سيارة كونا SUV الصغيرة الحجم المطورة، وكذلك عن سيارة كونا إن لاين الجديدة تماماً.

مع التصميم الجديد؛ تعود هيونداي كونا، المصنفة كأفضل سيارة متعددة الاستخدامات في أمريكا الشمالية 2019، لعملائها بتحديث تصميم جريء يحافظ على شخصيتها الفريدة. فقد تمت ترقية التصميم الخارجي للسيارة B-SUV وإدخال تحسينات مختلفة تجعلها أكثر جاذبية للعملاء ممن تتميز حياتهم بالنشاط والحركة.

وفي الوقت نفسه، تقوم هيونداي بتوسيع تشكيلتها من سيارات B-SUV من خلال إطلاق كونا إن لاين- KONA N Line الرياضية الجديدة كلياً. وأهم ما يميز العلامة التجارية N عالية الأداء أنها تأتي بأغطية بلون الهيكل وسبويلر خلفي كبير، بالإضافة إلى لمسات تصميم خاصة بـ N Line. وتتوفر كونا لأول مرة بإصدارها الجديد N Line بالعديد من الإضافات، حيث تجمع بين متعة القيادة والمظهر الرياضي الأنيق. ويبرز كونا إن لاين -KONA N Line من خلال النهاية الأمامية والخلفية المستوحاة من رياضة السيارات.