بوابة دفع إلكترونية من «العربية للسيارات نيسان»

المصدر: (دبي - البيان)

أطلقت العربية للسيارات، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبد الواحد الرستماني، والوكيل الحصري لسيارات نيسان في دبي والشارقة والمناطق الشمالية، بوابة دفع إلكترونية على موقعها وذلك في إطار تركيزها المستمر على تلبية احتياجات عملائها.

وعند زيارة الموقع الإلكتروني للشركة www.nissan-dubai.com، يمكن للعملاء شراء سيارات نيسان الجديدة عبر الإنترنت براحة تامة بعد أن تم تحديث هذا الموقع، وإضافة الخدمة الجديدة «تسوق من منزلك»، للاستمتاع بتجربة شراء كاملة في بضع خطوات بسيطة.

وبعد اختيار الطراز واللون المرغوب بهما، يمكن للمشتري إيداع مبلغ مقداره ألف درهم بطريقة آمنة تماماً، أو حتى تسوية المبلغ بالكامل.

وقال صلاح يموت، المدير التنفيذي للعمليات في العربية للسيارات: «يعتبر التحول الرقمي رحلة شرعنا بها بهدف تقديم مجموعة من الخدمات المتكاملة لعملائنا. ومن خلال الجمع بين هذه الحلول وبين نهجنا الذي يتخذ من العملاء محور تركيزنا، فإن خدمة بوابة الدفع توفر لهم تجربة كاملة عبر الإنترنت لشراء سيارات نيسان جديدة براحة تامة » .