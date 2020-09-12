«المسعود» تنال اعتماد «ضمان الحماية»

المصدر: أبوظبي - البيان

حازت شركة المسعود للسيارات، الشركة الرائدة في قطاع السيارات في الإمارات والوكيل الحصري لسيارات «نيسان» و«إنفينيتي» و«رينو» في أبوظبي، شهادة اعتماد «ضمان الحماية» من قبل «بيرو فيريتاس» الشركة الرائدة عالمياً في مجالات الاختبار والتفتيش وإصدار شهادات الاعتماد.

ويأتي منح الشهادة تقديراً لتميُّز المسعود للسيارات في عمليات المبيعات وخدمات ما بعد البيع، لتكون بذلك أول شركة في أبوظبي تنجح بالحصول على هذا الاعتماد العالمي في إنجاز غير مسبوق على صعيد شركات السيارات على مستوى دول التعاون.

وحصلت الشركة على الشهادة المرموقة بعد نجاحها في اجتياز سلسلة من عمليات التدقيق الميدانية وغير الميدانية التي أجرتها «بيرو فيريتاس»، للتحقق من صحة الإجراءات والعمليات المطبقة في جميع المرافق التابعة للشركة استناداً إلى قائمة مرجعية أُعِدَّت بالتعاون مع مجموعة من خبراء الصحة والسلامة والنظافة في إطار ما يُسمى «برنامج التميز في تطبيق التدابير الوقائية».

وأوضحت عمليات التدقيق الكفاءة العالمية للتدابير الوقائية المُتبعة في صالات العرض ومراكز الخدمة التابعة لشركة «المسعود للسيارات»، والتي أثبتت فعاليتها في ضمان أعلى درجات الحماية للعملاء والموظفين على السواء.

ويعد ملصق الامتثال لشهادة «ضمان الحماية» جزءاً من برنامج «بيرو فيريتاس لاستئناف الأعمال – Restart Your Business with BV»، والذي يؤكد الالتزام بتطبيق ممارسات الصحة والسلامة والنظافة المتبعة وفق أرقى المستويات العالمية، وهو ما ظهر جلياً في كافة مرافق شركة المسعود للسيارات.

وقال عرفان تانسل، الرئيس التنفيذي لشركة المسعود للسيارات: نفخر بكوننا أول وكيل سيارات في أبوظبي ودول مجلس التعاون يحظى بشهادة اعتماد «ضمان الحماية»، بما يساهم في إبراز فعالية وكفاءة إجراءات الشركة وامتثالها لمعايير الصحة والسلامة والنظافة وضمان الجودة، كما يعزز ثقة العملاء بالتدابير الوقائية المُتبعة في المسعود للسيارات، مُرسخاً مكانتها الريادية في سوق السيارات الإماراتي.