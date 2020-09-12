مجموعة من شاحنات رام في «عروض الصيف»

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت المشروعات التجارية، إحدى شركات مجموعة السيارات في الفطيم والموزّع الحصري لسيارات رام في الإمارات، عزمها إطلاق حملتها الترويجية «عروض الصيف من رام» بين 10-12 سبتمبر 2020 لدعم العُملاء المُهتمين بشراء طرازات حصرية لشاحنات رام ثاحبة الأداء المميز.

وستتيح الحملة ، التي تنطلق في صالات العرض التابعة لشركة المشروعات التجارية في الإمارات للمُشترين فرصة الاستفادة من عروضٍ مميزة على أفضل طرازات شاحنات رام، ما يسمح لهم بتحقيق وفورات تصل حتى 28 ألف درهم على طرازات مُختارة.

ويمكن للعملاء الاستفادة من باقة عروض الصيف من رام، والتي تتضمن مزايا متنوعة تشمل الخدمة المجانية 5 سنوات، وخدمات الصيانة والضمان والمُساعدة على الطرقات، بالإضافة إلى التأمين والتسجيل المجاني لمدة عام. كما سيستفيد العُملاء من ميزة الاسترداد النقدي بقيمة 10 آلاف درهم على طرازات مُختارة من شاحنات رام.