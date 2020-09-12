«فولكسفاغن» تعتزم شطب 9500 وظيفة من «مان»

المصدر: (ميونيخ- د ب أ)

تعتزم شركة «مان» الألمانية لصناعة الشاحنات إعادة هيكلة نفسها، وشطب 9500 وظيفة لديها في ألمانيا والنمسا.

وأعلنت الشركة المملوكة لمجموعة «فولكسفاغن» أن هذه الخطوة تندرج في إطار خطة لتحسين نتائج الشركة بمقدار نحو 1.8 مليار يورو بحلول 2023.

ومن المقرر أن تشطب الشركة وظائف في القطاعات كافة، ويعتزم المديرون نقل الإنتاج والتطوير إلى أماكن أخرى، ومن المحتمل إغلاق موقع الإنتاج في مدينة شتير النمساوية وموقعي التشغيل في مدينتي بلاون وفيتليش الألمانيتين تماماً.

وكان إجراء خفض كبير في الوظائف مطروحاً للنقاش منذ فترة طويلة، ودار الحديث حول شطب 6 آلاف وظيفة.