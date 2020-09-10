هيونداي تطلق سيارة جي 70 المحسّنة الشهر المقبل

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت شركة هيونداي موتور، أكبر شركة لصناعة السيارات في كوريا الجنوبية أمس الأربعاء إنها ستطلق سيارة سيدان جي 70 المحسنة تحت العلامة التجارية المستقلة "جينيسيس"، الشهر القادم لتعزيز المبيعات وسط جائحة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت هيونداي في بيان إن سيارة جي 70 المحسنة تأتي مع 3 أنواع بمحرك بنزين سعة 2.0 لتر مع شاحن توربيني، ومحرك ديزل 2.2، ومحرك بنزين 3.3 مع شاحن توربيني.

وشهدت النسخة المطورة من الجيل الأول جي 70 تغييرات كبيرة في التصميم، وتتميز بوجود شعارها بشكل عريض وعميق في شبكة على الواجهة الأمامية الذي يرمز إلى الأناقة الرياضية للعلامة، ومصابيح أمامية رباعية ومسربات هواء أمامية أكبر، وفق "يونهاب".