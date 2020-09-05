«كاديلاك» تطرح سيارتي «CT4-V وCT5-V» في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

أفادت «كاديلاك» بوصول أول سيارتي CT4-V وCT5-V وذلك إلى صالات عرض وكلائها في الشرق الأوسط.

وتتميّز طرز V الأحدث بكونها تمنح العملاء مستويات أعلى من الأداء، وتتضمّن المزيد من التعزيزات الرياضية من ناحية التصميم، كما أنها مزوَّدة بكل خصائص السلامة والتقنيات الحديثة التي تتمتّع بها سيارتي CT5 وCT4.

وقال كريستيان سومر، المدير الإداري لعمليات «كاديلاك» الدولية و«كاديلاك» الشرق الأوسط: «نحن متحمّسون جداً لوصول سيارتي CT4-V وCT5-V إلى المنطقة، خصوصاً أن العملاء ينتظرونهما بشوق كبير، وبالتالي فإننا عبرهما نوفر لعملائنا الذين يمنحوننا الكثير من الولاء قمّة التطوّر العصري ومتعة القيادة الديناميكية».