«العربية للسيارات» تطلق تسهيلات مرنة على «إنفينيتي»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت العربية للسيارات، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبد الواحد الرستماني، والوكيل الحصري لعلامة إنفينيتي في دبي والشارقة والمناطق الشمالية عن إطلاق حملة العودة إلى المدرسة، لتقدم من خلالها صفقات مثيرة للاهتمام عبر مجموعة موديلات إنفينيتي لضمان تجربة شراء سهلة للغاية وتقدم الحملة الجديدة للشركة فائدة بنحو 0% على مدى خمس سنوات عبر مجموعة موديلات إنفينيتي بالكامل، إلى جانب خطط سداد شهرية مرنة وبسيطة.

ويمكن للعملاء الاختيار من بين مجموعة واسعة من الموديلات التي تضمن لهم أعلى درجات الراحة والأمان والرفاهية، بأسعار في متناول الكثيرين، مع ضمان غير محدود المسافة لـ 5 سنوات، ليكون العرض الأكثر جاذبية.