«تويوتا» تدعم العملاء ببرنامج حماية من فقدان الوظيفة

المصدر: دبي-البيان

أكد أوراليو جيرمان مدير عام علامة تويوتا التجارية وتسويق المنتجات في الفطيم للسيارات تويوتا، أن الشركة أطلقت برنامجاً للحماية من فقدان الوظيفة، والذي يسري على جميع الطرازات ويغطي أقساطاً شهرية تصل إلى ستة أشهر أو ما يصل إلى 20.000 درهم في حالة الفقدان غير الطوعي للوظيفة، وذلك في إطار سعي الشركة لمساعدة عملاءها في الحصول على سيارة أحلامهم من علامة تويوتا.

وأضاف:«البرنامج حاز على تقدير كبير من جانب العملاء، ولتأكيد فاعليته قمنا بإجراء سلسلة من استطلاعات الرأي بين صفوف العملاء، والتي أكدت ردود الفعل الإيجابية للغاية للعملاء. وأظهرت نتائج الاستطلاع أن غالبية عملائنا (76 %) اعتبروا البرنامج إما«قيّماً»أو«قيّماً للغاية» فيما يتعلق بمساعدتهم على اتخاذ قرار الشراء. وبناءً على هذه النتائج، اتخذنا قراراً بالاستمرار في توفير البرنامج مجاناً لعملائنا».

وأشار في تصريحات لـ«البيان» إلى أنه بجانب هذا البرنامج قمنا بالإعلان عن برامج تأجير المركبات للقطاع التجاري وقطاع التجزئة والذي يشمل المزيد من طرازات تويوتا، وطرحنا من خلاله عمليات تأجير لفترات أطول بما أتاح لعملائنا قيادة سيارة تويوتا جديدة بأقل قدر ممكن من النفقات النقدية، إضافة إلى رسوم شهرية منخفضة تشمل خدمات الصيانة.

وفي هذا الوقت الذي يشهد حرصاً واهتماماً متزايداً من قبل العملاء بمعدل إنفاقهم الشهري، نقدم لهم أيضاً برنامج «خيارات تويوتا»، وهو عبارة عن «عقد شراء شخصي» مرن ينتج عنه معدلات إنفاق شهرية منخفضة بشكل مذهل.

وقال:«مع الأخذ بالاعتبار الاحتياجات المتغيرة للشركات في المنطقة، نوفر خيارات تأجير تجاري للشركات التي تحتاج إلى مركبات، والتي ترغب في نفس الوقت بتجنب التكاليف الباهظة للدفعة المقدمة والصيانة المستمرة، كما تستهدف هذه الخيارات الشركات التي هي ببساطة غير متأكدة من احتياجات أسطولها في المستقبل. لا يتطلب خيار التأجير التجاري لدينا دفعة مقدمة.

كما نوفر صيانة دورية مجانية، واستبدال المركبات أثناء الخدمة، وسنغطي أيضاً تكلفة التسجيل والتأمين. ولمزيد من الدعم لاستمرارية أعمال الشركات، نقدم خدمة التوصيل المجاني لجميع المركبات مباشرة إلى مكان عمل عملائنا، بالتالي لا داع لتأخير الأعمال من خلال الترتيبات لاستلام المركبات».

وتابع:«بناءً على المتغيرات والتطورات التي شهدناها مؤخراً، من الأفضل أن يحافظ قطاع الشركات على المرونة الكافية والاستعداد للتكيف مع المتغيرات الناشئة في أي لحظة. وباعتبارنا شركة رائدة في مجال تزويد السيارات في الإمارات، فإننا نعد دائماً بتقديم الدعم لعملائنا في كافة الأوقات، وخصوصاً خلال الأوقات التي تتسم بالتحديات. نحن نهدف إلى دعم عملائنا من خلال طرح حلول وبرامج ملكية مبتكرة تلائم متطلباتهم وتلبي احتياجاتهم».