«هيونداي» تطلق الجيل الرابع من «توسان2021»

المصدر: دبي - البيان

كشفت شركة هيونداي موتورز عن أولى الصور للطراز الجديد من سيارتها توسان 2021 Tucson.

حيث تقوم الشركة بتسليط الضوء على أبرز التطورات على طرأت على الشكل الخارجي الجديد كلياً للسيارة المترقبة خصوصاً نظام الإضاءة الجديد والمبتكر لهيونداي (الإضاءة الخفية البارمترية).

بالإضافة إلى تتمتع هذهِ السيارة -التي تعد الجيل الرابع من توسان- بقمرة قيادة مزدوجة جديدة ومطورة بالكامل وبشكل ملموس توفر لمستخدميها والعملاء تجربة مميزة تتسم بالابتكار والتقنية العالية وتعكس روح «توسان» الرائدة، والتي تجعل منها واحدة من أشهر السيارات عالمياً في فئتها.

وصممت «هيونداي» نقلة جيلها الرابع من توسان مع تجهيزها بالعديد من الخصائص والصفات المتطورة.