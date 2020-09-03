تسلا تعتزم بيع أسهم بـ 5 مليارات دولار

المصدر: (واشنطن - د ب أ)

أعلنت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا، مساء الثلاثاء، اعتزامها بيع حصة من أسهمها العامة، تصل قيمتها إلى 5 مليارات دولار بعد يوم واحد من تنفيذ قرار تقسيم سهم الشركة إلى خمسة أسهم.

وتعتزم تسلا استغلال حصيلة بيع الأسهم في تعزيز وضعها المالي، وتمويل الأغراض المؤسسية العامة. وذكرت الشركة أنها ستبيع هذه الأسهم «من وقت إلى آخر»، من خلال اتفاق مع بنوك عدة. ويأتي بيع الأسهم في الوقت الذي تعتزم فيه تسلا زيادة إنتاجها من السيارات وبناء مصانع جديدة في ألمانيا والولايات المتحدة. كما تعتزم طرح شاحنة جديدة باسم «سايبر تراك»، خلال الصيف المقبل.