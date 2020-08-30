أيه إف إم - أوبل تفتتح صالة عرضٍ جديدة على شارع الشيخ زايد

المصدر: دبي - البيان

أعلنت أيه إف إم - أوبل، إحدى شركات مجموعة الفهيم والموزع الحصري العام لسيارات أوبل في دبي والمناطق الشمالية، افتتاح صالة عرض جديدة ستضم أحدث طرازات شركة أوبل الألمانية. ويجسّد افتتاح الصالة ضمن مبنى بهوان سنتر في منطقة أم الشيف على طريق الشيخ زايد، التزام مجموعة الفهيم بتطبيق خُطتها الاستراتيجية بتلبية تطلعات العملاء في سوق الإمارات عبر التوسع في كل أرجاء دبي والمناطق الشمالية.

وتضم الصالة، التي تشغل مساحة 460 متراً مربعاً وتديرها مجموعة الفهيم بالتعاون مع مجموعة بي إس إيه، أحدث طرازات أوبل من سيارات السيدان المزوّدة بأحدث الأنظمة المتطورة، والسيارات الرياضية مُتعددة الأغراض، بالإضافة إلى السيارات ذات الهياكل خفيفة الوزن. ويمكن للعملاء تجربة قيادة مجموعة متنوعة من طرازات أوبل المعروضة حالياً في الصالة، مثل أسترا وكروس لاند إكس وغراند لاند إكس وزافيرا لايف، فضلاً عن طرازي كورسا وإنسيجنيا اللذين سيتوافران في الصالة خلال فترة قريبة جداً.

كما توفّر الصالة خدمة مندوب المبيعات الافتراضي من أوبل، والتي تتيح للعملاء تجربة قيادة مختلف طرازات أوبل ذات الأسعار المُنافسة عند عتبة منازلهم بمُنتهى الراحة والسلاسة. وسيستفيد العملاء من هذه الخدمة عبر طلب عقد اجتماعٍ عبر الإنترنت مع مندوب المبيعات في AFM- أوبل، والذي سيتولى مهمة إيصال السيارة المُختارة إلى مكان تواجد العميل لتجربة قيادتها.