«جاكوار لاند روڤر» تخفض الانبعاثات

المصدر: دبي - البيان

كشف بحث أجرته «جاكوار لاند روڤر» عن قدرة عملية إعادة تدوير مبتكرة على ترقية نفايات الألمنيوم من عبوات المشروبات وأغطية الزجاجات والمركبات التي خرجت عن الخدمة كي تستخدم في صناعة السيارات الراقية في المستقبل وتخفّض انبعاثات الإنتاج من ثاني أكسيد الكربون بما يصل إلى 26%.

ويعد مشروع «رياليتي» للألمنيوم جزءاً أساسياً من رؤية «الوجهة صفر» في «جاكوار لاند روڤر»، التي تسعى لتخفيض الانبعاثات الكربونية وتطمح لجعل المجتمعات أكثر أماناً والبيئة أقل تلوثاً من خلال الابتكار.

واستطاع المهندسون أن يستخدموا الأجزاء المعاد تصنيعها من الألمنيوم وخلطها مع كمية أقل من الألمنيوم الخام لإنشاء خليط جديد ومجرّب، قابل للمقارنة بما تقدمه «جاكوار لاند روڤر» الآن من متانة وجودة.وأظهرت عملية التحليل والتصنيع إمكانية تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن عملية إنتاج الخلائط المعدنية بما يصل إلى 26%.