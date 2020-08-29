رينو من العربية للسيارات تعزز تجربة العملاء الرقمية

المصدر: دبي – البيان

أطلقت العربية للسيارات، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبدالواحد الرستماني، والوكيل الحصري لعلامة رينو في دبي والشارقة والمناطق الشمالية، الرحلة الرقمية الشاملة لإتاحة المجال أمام العملاء لتصفح واختيار الطرازات المرغوبة، إضافة إلى حجز تجارب القيادة بسهولة تامة من منازلهم.

وعبر الرابط الإلكتروني: https://szr.dubai.renault.ae، سيكون بمقدور العملاء الدخول في جولة افتراضية في أرجاء صالة العرض على شارع الشيخ زايد بدبي، للحصول على نظرة شخصية قريبة من طرازاتهم المفضلة، والتعرف على العديد من الخصائص المميزة لمجموعة متنوعة من السيارات.

وعند تصميم الرحلة، فقد تم الأخذ بالحسبان الاحتياجات المستقبلية للعملاء وراحتهم، حيث توفر لهم جولة افتراضية بزاوية رؤية 360 درجة، لمساعدتهم على استكشاف كل سيارة بالتفصيل، ومعرفة المزيد عن مواصفاتها بدقة متناهية.

لقاءات مرئية

وتماشياً مع سرعة التحول في عالم يزداد فيه الاعتماد على الحلول الرقمية، تقدم رينو لعملائها أيضاً فرصة للتواصل مع مستشاري المبيعات لعقد لقاءات مرئية، والإجابة عن جميع أسئلتهم واستفساراتهم على الفور بطريقة جذابة وتفاعلية. ويمكن للزوار أيضاً حجز تجارب القيادة، ليتم إرسال السيارات المطلوبة إليهم مباشرةً، بعد تعقيمها بالكامل، حرصاً على راحتهم وسلامتهم.

وتأكيدًا على حرصها للاستثمار في الحلول التقنية المتقدمة، تلتزم رينو من العربية للسيارات بتوفير المزيد من الخيارات المريحة والسهلة طوال تجربة شراء السيارة بالكامل.