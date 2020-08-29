«إنفينيتي Q50 رد سبورت» تركز على السلامة

المصدر: دبي – البيان

تعد «إنفينيتي Q50 رد سبورت» نموذجاً فريداً في فئتها، ليس فقط لما تمتاز به من عوامل القوة، بل تبرز بأناقة استثنائية على الطريق ما يجعلها تستحوذ على إلهام واهتمام عشاق هذه الفئة من السيارات، خاصة لمن يتطلعون إلى الأداء الفائق، والمستويات العالمية من ميزات السلامة المتقدمة.

وتوفر إنفينيتي من العربية للسيارات، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبد الواحد الرستماني، والوكيل الحصري لهذه العلامة في دبي والشارقة والمناطق الشمالية، الإصدار الأحدث من هذا الطراز الذي يفضله الكثيرون، لأنه يجمع بطريقة متميزة بين القوة والأناقة والتكنولوجيا.

ومن شأن هذه السيارة أن تظهر الجانب الجريء في شخصيتك للقوة التي يمتاز بها محركها، وتعزيزها بتقنيات عالمية المستوى. وصممت السيارة لإلهام السائقين وإثارة حماستهم، كما تتوفر في مجموعة متنوعة من المحركات، ومن أبرزها نسخة بسعة 3.0 لترات، الذي يضمن قوة قدرها 400 حصان ميكانيكي، بأداء رائد في فئته يستحوذ على إعجاب السائقين، لأنه يساعدهم في الوصول إلى أعلى درجات التسارع من 400 إلى 475 نيوتن متر عند مستوى عزم دوران يتراوح من 1600 إلى 5200 دورة في الدقيقة الواحدة.

وصممت «رد سبورت» أيضاً لرفع مستوى الحواس، وتعزيز ثقة السائقين في مختلف ظروف الطريق، وذلك من خلال تقنيات المساعدة المدمجة، للاستمتاع بتجربة آمنة ومذهلة على متن هذه السيدان الرياضية الشهيرة. وبالاعتماد على خاصية التوجيه المباشر والتكيف مع ظروف القيادة، بما في ذلك تقنيات المساعدة المتقدمة، مثل النظام الذكي للتحكم بالقيادة، ستلفت هذه السيارة الأنظار إليها، مع شعور السائق والركاب بالقوة والأمان طوال الرحلة.