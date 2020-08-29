«رولز-رويس موتور» تطوّر علامتها التجارية

المصدر: دبي - البيان

شهدت رولز-رويس في السنوات الأخيرة تغييرًا بمعدل أسرع من أي وقت مضى في ماضيها القديم، حيث توسعت محفظة الشركة لتشمل 5 طرازات، لكل منها طابع مميز، وتقريبًا كل سيارة تم إنشاؤها في المركز العالمي للتميز في الصناعة الفاخرة في جودوود، غرب ساسكس، مصممة حسب الطلب من قبل فريق «بيسبوك» وفقًا لمتطلبات أنماط الحياة المتنوعة للعملاء.

وقال تورستن مولر-أوتفوش، الرئيس التنفيذي لشركة رولز-رويس موتور كارز: «مع زيادة الحضور الرقمي لرولز-رويس، أصبحت اللغة المرئية للشركة في غاية الأهمية لعكس مكانتنا كعلامة تجارية فاخرة ورائدة في العالم أكثر من أي وقت مضى».