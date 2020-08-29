«1500 تي آر إكس» الأقوى بعالم الشاحنات

المصدر: ميشيغان – البيان

رسخت شاحنة رام 1500 تي آر إكس إصدار 2021 الجديدة كلياً هي السيارة الأشرس في عالم الشاحنات، مكانة رام كالعلامة الرائدة في مجال الشاحنات للطرق الوعرة في أمريكا الشمالية. وتوسع رام تي آر إكس مجموعة الطرازات خفيفة التحمل وتضع معايير جديدة في القوة والأداء في فئة الشاحنات ذات حمولة نصف طن بفضل محرك هيمي HEMI® سوبرتشارج V8 سعة 6.2 لترات.

ويتميز محرك هيمي HEMI® سوبرتشارج V8 سعة 6.2 لترات بأنه محرك عالي الأداء مجرّب ومتين، ويعطي أداءً من الطراز الأول لفترات قيادة طويلة من دون تراجع في الأداء.

وتستطيع شاحنة رام تي آر إكس إصدار 2021 السير في مياه بعمق 32 بوصة ويمكنها سحب حمولة قصوى قدرها 8100، مع حمولة قصوى تبلغ 1310 أرطال.