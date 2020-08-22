«العربية» تطرح نسختين جديدتين من «داستر»

أعلنت العربية للسيارات، الوكيل الحصري لعلامة رينو في دبي والشارقة والمناطق الشمالية، عن نسختين مميزتين من طرازها الأبرز «داستر»، وهما «سبورت» و«أوربان». وتمتاز النسخة «سبورت» بشكل الأبواب اللافت للنظر، وإكسسوارات الأجنحة، والقضبان الجانبية والصندوق الخلفي، وتعتبر «داستر» أحد أكثر طرز رينو مبيعاً في العالم، وتأتي النسختان الحاليتان «سبورت» و«أوربان» مزودتين بعجلات من سبيكة معدنية مقاسها 16 بوصة، إضافة إلى ميزات تكنولوجية متقدمة، بما في ذلك نظاما «أبل كار بلاي» و«أندرويد أوتو»، وخاصية تشغيل المحرك عن بعد، وكاميرا الرؤية متعددة الزوايا.

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