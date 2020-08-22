«الفطيم» تطرح الجيل الثامن من «تويوتا هايلكس أدڤنشر»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت الفطيم تويوتا، الموزع الحصري لسيارات تويوتا في الإمارات، عن طرح الجيل الثامن من تويوتا هايلكس أدڤنشر التي تتوفر الآن وللمرة الأولى على الإطلاق لعملاء التجزئة في الإمارات، لتحدث بذلك نقلة كبيرة في فئة سيارات البيك أب العصرية. وتعتبر هايلكس أدڤنشر، السيارة الملائمة للحياة العائلية واستكشاف الطرق الوعرة على حد سواء، فهي مركبة ترفيهية استثنائية لم تعد تقتصر على استخدام القطاع التجاري وحسب.

وبعد 70 عاماً أثبتت فيها قوة تحمل ومتانة مذهلة، تم تطوير هايلكس بعناية ودقة فائقة لتصبح مركبة جديرة بالثقة على جميع المستويات، وذات كفاءة عالية في القيادة داخل المدينة بالفعالية المعهودة نفسها منها في القيادة على التضاريس الجبلية والصحراوية. ومنذ ظهورها لأول مرة في عام 1968، اكتسبت هايلكس سمعة متميزة وأثبتت موثوقيتها واعتماديتها في كل أنحاء العالم. ومن خلال عملية تطوير متواصلة، تمكنت تويوتا من ابتكار طراز الجيل الثامن الجديد ليرسي مكانته الرائدة في فئة المركبات الملائمة لأسلوب الحياة النشط مع هذه المركبة الأكثر موثوقية والأفضل من حيث القيمة.

يشار إلى أن السيارة تم اختبارها من قبل السائق فرناندو ألونسو الفائز بلقب لومان 24 ساعة وبطل العالم مرتين في سباق الفورمولا 1، وأطلق البطل الإسباني على أحدث طراز من هايلكس لقب «السيارة التي لا تقهر»، كما أثنى على مستويات الجودة لنظام التعليق وتجربة الركوب المريحة ذات الخصائص العملية.

ثقة العملاء

وقال سعود عباسي، مدير الإدارة العامة للفطيم تويوتا: «بعد أن قدمت أداءً رائعاً نال تقدير وثقة العملاء في القطاع التجاري، أصبحت الفرصة متاحة الآن وللمرة الأولى أمام المشترين من القطاع الخاص في الإمارات لامتلاك مركبة تليق بأسلوب حياة عصري مثالي. وبإصدار معدل للجيل الثامن من هايلكس يضمن قيمة أكبر من أي وقت مضى، تتميز تويوتا هايلكس أدڤنشر 2021 بتصميم جديد مدهش، وقوة محركة فعّالة، فضلاً عن اعتماد أحدث التقنيات لتعزيز جاذبيتها لدى مجموعة كبيرة من السائقين. نحن على ثقة أن هذه السيارة ستحظى بشعبية واسعة النطاق عند وصولها إلى الإمارات».

وتتسم هايلكس أدڤنشر بإطلالة حصرية تشمل شبكاً أمامياً ثلاثي الأبعاد، مصمماً خصيصاً ويحمل طابع المغامرات المشوقة، ومصداً أمامياً جريئاً يعزز حضورها الطاغي على الطرقات، إضافة إلى لوح انزلاق سميك، وامتداد عريض للأقواس يناسب الإطارات والعجلات كبيرة الحجم قياس 18 بوصة، وتأتي هايلكس أدڤنشر وللمرة الأولى في الإمارات مجهزة بمحرك أثبت فاعلية كبيرة يتألف من 6 إسطوانات على شكل حرف V بسعة 4 لترات، ينتج عنه قوة تبلغ 235 حصاناً عند 5.600 دورة في الدقيقة، وعزم قدره 38.3 كغ- متر عند 4.400 دورة في الدقيقة. وبفضل ناقل حركة أوتوماتيكي ونظام دفع رباعي قابل للتحويل وسرعة أوتوماتيكية بست سرعات، تقدم السيارة أداءً فائقاً على كل الطرقات، حيث تم التركيز بشكل خاص أثناء عملية تطوير المركبة على نظام التعليق الجديد، الذي يعزز الراحة أثناء القيادة والتحكم الدقيق بالسيارة. وتم تزويد المركبة بممتصات صدمات أمامية وخلفية جديدة، ونظام تعليق محسّن مع نوابض صفائحية، وبطانات جديدة، وكذلك أحدث جيل من نظام التحكم بثبات المركبة.