«جنرال موتورز» تعزز التزامها بعالم خالٍ من الانبعاثات

المصدر: دبي - البيان

تركّز (جنرال موتورز) على مستقبل بدون أي حوادث وانبعاثات وازدحام مروري وذلك كجزء من رؤية تسعى لتحقيقها كل يوم في مختلف الأسواق التي تعمل فيها، واستمر تقدّم العمل وبوتيرة سريعة على تطوير المنتجات المتعلّقة بالمركبات الكهربائية والمركبات ذاتية القيادة. وهذه المجموعة المتنوّعة من مركبات الاحتراق الداخلي متوفرة بالأساس حالياً من علامات (كاديلاك)، (شفروليه) و(جي إم سي).وبدأت (كاديلاك) تسير على الدرب الصحيح لإنهاء العقد كعلامة تجارية بارزة للمركبات الكهربائية. ومن أولى بوادر هذا الأمر هو الكشف مؤخراً عن المركبة الرياضية متعدّدة الاستعمالات (SUV) التي تحمل اسم (كاديلاك LYRIQ) وتعيد رسم حدود مفهومي التنقّل والاتصال.