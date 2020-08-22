«كاديلاك» تنشر صورة عجلة قيادة سيارات الأداء العالي

المصدر: دبي - البيان

نشرت «كاديلاك» صورة أوّلية مبكِرة لعجلة قيادة سيارتي الأداء العالي CT5-V Blackwing وCT4-V Blackwing للعام 2022. وتتميّز عجلة القيادة بكونها مشغولة بحِرَفية عالية الدقّة مع الجلد والتطريزات الخاصّة، وهي تتضمّن شريطاً باللون الأحمر عند موضع الساعة 12 يشير إلى الخصائص الرياضية، وإضافات من ألياف الكربون وشعار V-Series، الأمر الذي يضمن أن تعكس كل سيارة تراث «كاديلاك» العريق في الفوز بالبطولات البارزة على الحلبات.

وبفضل تصميم يأخذ بالحسبان سهولة وراحة الاستخدام من قِبَل السائق كأولوية، يمكن الوصول إلى وضعية القيادة الحصرية V-Mode ونظام إدارة الجر للأداء العالي على الجهتين اليسرى واليمنى لعجلة القيادة على التوالي بشكل سريع ومباشر.وتُعتبَر «كاديلاك» حالياً في مرحلة الانطلاق بعصر جديد للعلامة التجارية الفرعية V-Series.