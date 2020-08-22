«فورد رنجر» تقطع مسافة 1250 كلم بخزان ديزل واحد

المصدر: دبي-البيان

برهنت فورد على مدى فعالية شاحنة فورد رنجر XLS، في استهلاك الوقود، حيث أجرت تجربة على قيادة الشاحنة لمسافة 1250 كيلو متراً بمحرّك ديزل توربو سعة 2.2 لتر من أجل تأمين الدعم، وخزان وقود سعة 80 لتراً.

وسلّمت رنجر إلى شخصين يعملان في الإعلام الرقميّ وطلبت منهما معرفة المسافة التي يمكنهما أن يقطعاها بخزان وقود واحد، حيث انطلقا في هذا التحدّي في صيف الشرق الأوسط متسلّحين ببعض نصائح القيادة الاقتصادية.

وقالا: «بعد اجتياز 864 كلم في اليوم الأول ومع تبقّي ربع خزان من الديزل، كان الرجلان شديدا الثقة من تخطّي هدف الألف كلم الأولى مع انطلاقهما في اليوم الثاني».