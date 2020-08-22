«فولكس فاجن» تخفّض سعر «طوارق» و«تيغوان»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة فولكس فاجن الشرق الأوسط عن استراتيجيتها الجديدة التي تسعى من خلالها إلى تصدر فئة السيارات الفاخرة القائمة على حجم المبيعات. وتتيح الاستراتيجية الجديدة التي وضعتها الشركة إلى تعديل أسعار أشهر طرازين تنتجهما فولكس فاجن في فئة SUV وهما تيغوان والجيل الجديد من سيارة طوارق.

وبحسب الاستراتيجية الجديدة ستقدم فولكس فاجن الجيل الثالث من طرازها الرائد طوارق بسعر أقل 14 % اعتماداً على المواصفات التي يتم اختيارها والسوق الذي تباع فيه السيارة. أما سيارة تيغوان المدمجة، والتي تعتبر الأعلى مبيعاً بين سيارات فولكس فاجن على مستوى العالم، فقد تم تخفيض سعرها بنسبة 10 %.

وقال فيكتور دالماو المدير التنفيذي لشركة فولكس فاجن الشرق الأوسط: «فولكس فاجن من العلامات الفاخرة القائمة على حجم المبيعات، وهذا ما أردنا التركيز عليه في المرحلة المقبلة. فالاستراتيجية الجديدة تتيح لنا طرح سياراتنا بأسعار منافسة للغاية.