ماراثون العروض يشعل المنافسة بين وكالات السيارات

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

تسعى العديد من وكالات السيارات في الدولة، إلى زيادة مبيعاتها، من خلال طرح عروض مبتكرة، تتجاوز التخفيضات السعرية، إلى تحمّل الضريبة، إلى جانب تقديم عروض تشمل تمديد فترات الضمان، وعقود الصيانة المجانية، والتأمين والتسجيل المجاني، وغيرها.

وتحاول وكالات السيارات الابتكار في العروض، وعدم الاقتصار على سياسة تخفيض الأسعار، بهدف استقطاب شريحة أكبر من المتعاملين، خصوصاً في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية، مع استهداف الحصول على حصص أكبر، عبر زيادة تنافسية العروض، وبهدف تعويض فترات الركود الماضية، التي سيطرت على الأسواق.

تخفيضات صيفية

وأعلنت «العربية للسيارات»، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبدالواحد الرستماني، والوكيل الحصري لعلامة نيسان في دبي والشارقة والمناطق الشمالية، عن إطلاق حملتها للتخفيضات الصيفية تشمل كافة طرازاتها. وبحسب العرض الجديد يبدأ سعر «نيسان KICKS» الرياضية متعددة الاستخدامات التي تنتمي إلى فئة «الكروس أوفر» صغيرة الحجم، من 54.900 درهم، في حين يبدأ سعر «إكس تريل» إحدى السيارات الدفع الرباعي من 76.900 درهم. وتضم الحملة «نيسان ألتيما» التي تبدأ من 83.400 درهم، و«ماكسيما» التي يمكن شراؤها الآن بسعر يبدأ من 121.500 درهم. ولإتاحة المجال أمام العملاء لتحقيق الاستفادة القصوى من الموسم، وقيادة سيارة نيسان جديدة بأسعار مغرية، فقد صُممت الصفقات الجديدة لجميع عشاق السيارات الذين يتطلعون لامتلاك طرازات جديدة خلال هذا الصيف.

أسعار استثنائية

وكشفت «المشروعات التجارية – هوندا» عن إطلاق عرض «الأسعار الاستثنائية» الترويجي، الذي يشمل مجموعة واسعة من سياراتها الجديدة والأكثر مبيعاً ويتيحها للعملاء بأسعار مناسبة، وتدعو الشركة لاغتنام الفرصة وامتلاك سيارة هوندا جديدة هذا الصيف. ويتضمن العرض مزايا إضافية يمكن أن يستفيد منها المشترون الجدد، مثل تأجيل موعد السداد لمدة 3 شهور، وخدمات صيانة مجانية، وتأمين مجاني.

كما تتوفر خيارات التأجير وعقد الشراء الشخصي على كل السيارات الجديدة من هوندا. ويتوفر العرض على ستة نماذج تشمل هوندا سيتي وهوندا سيفيك وهوندا أكورد وهوندا إتش آر-في وهوندا سي في-آر وهوندا بايلوت، ويمكن للمتسوّقين أن يستفيدوا من أفضل الحسومات الصيفية عند شراء سيارة هوندا سيتي بأسعار تبدأ من 49.900 درهم، متضمنة خدمات صيانة مجانية لمسافة تصل حتى 20 ألف كيلومتر، وتسجيل مجاني على نماذج مختارة. ويشمل عرض الأسعار الاستثنائية سيارة هوندا أكورد بأسعار تبدأ من 89.900 درهم. وتتضمن باقة المزايا المجانية خدمات التأمين والتسجيل، وخدمات الصيانة حتى مسافة 40 ألف كيلومتر على نماذج مختارة. وتعتبر هوندا إتش آر-في السيارة الأمثل للراغبين بالارتقاء بتجربة تنقلهم بسعر معقول يبدأ من 59.900 درهم. ويشمل العرض خدمات التأمين والتسجيل المجانية على نماذج مختارة.

القطاع المصرفي

وفي القطاع المصرفي يقدم «الإمارات الإسلامي» باقة من العروض الحصرية المتميزة للمتعاملين من مواطني الدولة. وفي إطار العرض الساري حتى 30 سبتمبر 2020 يقدم البنك للمواطنين تمويل السيارات بمعدلات مرابحة جذابة تبدأ من 1.99 % سنوياً.