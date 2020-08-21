«أوبل» تعتزم بيع جزء من مصنع رئيس في ألمانيا

المصدر: روسلزهايم - د ب أ

تعتزم شركة أوبل الألمانية للسيارات بيع أجزاء من مجمع مصنعها الرئيسي في مدينة روسلزهايم غربي ألمانيا، وقال متحدث باسم الشركة إن ساحة المجمع كبيرة بشكل غير متناسب مقارنة بمصانع سيارات أخرى.وأضاف المتحدث: «قبل ثلاث سنوات كانت مساحة مصنعنا أكبر من إمارة موناكو»، ونوّه في الوقت نفسه إلى أنه لم يتم البت في شيء بعد.

وتمر أوبل بعملية إعادة هيكلة شاملة منذ أن تم الاستحواذ عليها من قبل مجموعة بيجوستروين الفرنسية في صيف 2017، وقد باعت الشركة بالفعل أجزاء من مجمع مصنعها في روسلزهايم إلى شركة زيجولا التي تعمل في مجال الخدمات الهندسية ولسلسلة إيكيا للأثاث. وحسب تقرير لصحيفة «فيرتشافتس فوخه» فإن من المنتظر أيضاً عرض المبنى الإداري المركزي (آدم أوبل هاوس) للبيع بنظام (سيل آند ليز باك).