مبيعات «فولكس فاجن» في يوليو مستقرة

المصدر: فولفسبورغ - د ب أ

كادت مجموعة فولكس فاجن الألمانية العملاقة للسيارات أن تحقق زيادة في مبيعاتها على مستوى العالم رغم أزمة جائحة كورونا، حيث أعلنت المجموعة في مقرها بمدينة فولفسبورغ الألمانية أن مبيعاتها من كافة العلامات التجارية بلغت الشهر الماضي 885 ألفاً و700 سيارة، لتتراجع هامشياً 0.2% فقط مقارنة بنفس الشهر عام 2019. وفي الصين، زادت مبيعات المجموعة بنسبة 4.8%، ما أعطى دفعة لإجمالي مبيعاتها. وفي غرب أوروبا، تراجعت بنسبة 1.9%، بينما كان التراجع أكبر في أمريكا الشمالية والجنوبية.

وتراجعت مبيعات المجموعة خلال العام الجاري بنسبة 23.6% إلى 4.78 ملايين سيارة.

وفي يوليو الماضي، تمكنت علامات أودي وسكودا وبورشه من النمو بشكل ملحوظ، بينما انخفضت مبيعات العلامة التجارية الرئيسية «فولكس فاجن» بنسبة 1.1%. كما تراجعت مبيعات شركة «سيات» الإسبانية المملوكة للمجموعة والمركبات التجارية.