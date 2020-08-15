«إنفينيتي» تطلق «رحلات افتراضية» للعملاء

المصدر: دبي – البيان

تلعب التقنيات الرقمية من الآن فصاعداً دوراً أساسياً في رحلة شراء سيارتك من العربية للسيارات، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبد الواحد الرستماني، والوكيل الحصري لعلامة إنفينيتي في دبي والشارقة والمناطق الشمالية.

ومع تغيّر العادات الشرائية من قبل المستهلكين في العصر الحالي، قررت إنفينيتي تعزيز قنواتها الرقمية لضمان تقديم تجربة أكثر فاعلية وتأثيراً للعملاء وتهدف خدماتها الرقمية الجديدة إلى توفير تجربة سلسة ومريحة عبر الإنترنت، تشمل الاطلاع على الموديلات واختبار القيادة قبل اتخاذ قرار الشراء مع التركيز على سعادة العملاء وراحتهم طوال الرحلة.

وحرصاً منها على تلبية احتياجات المشترين ممن يمتلكون المهارات التكنولوجية البارعة، والذين يتوقعون الاستمتاع بتجربة سريعة وسلسة فإن الخدمات الرقمية الجديدة التي توفرها الشركة حالياً، تتضمن صالة عرض افتراضية بزاوية 360 درجة وتقديم عرض كامل لمواصفات السيارة، إضافة إلى التنسيق لمكالمات المبيعات مباشرة عبر الفيديو، مع إمكانية تقديم طلب اختبار القيادة في أي مكان.

وتبدأ رحلة المشتري في منصة إنفينيتي الرقمية مع جولة افتراضية بزاوية 360 درجة، حيث يمكنك تصفح العلامات التجارية المختلفة والاطلاع على الميزات والخصائص ويمكنك اختيار الطراز الذي تفضله عن غيره، للبدء بالمرحلة الثانية من الرحلة من خلال اختيار المواصفات الخاصة لسيارتك، بما في ذلك الألوان والمظهر الخارجي والداخلي.

وعندما تتخذ القرارات النهائية المتعلقة بالشكل والمظهر الافتراضي لشراء السيارة الجديدة يمكنك الانتقال إلى المرحلة الثالثة من الرحلة، والتحدث إلى أعضاء فريق المبيعات الذين خضعوا للتدريب الجيد للترحيب بك من خلال مكالمات الفيديو المباشرة.