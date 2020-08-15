«هيونداي» تكشف عن علامة IONIQ الكهربائية

المصدر: دبي – البيان

أعلنت هيونداي موتور عن إطلاق علامتها التجارية الجديدة IONIQ للسيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات لتفتتح بذلك فصلاً جديداً في التنقل الكهربائي يؤكد ريادتها في هذا المجال.

وتعتزم هيونداي تقديم تجارب وطرز جديدة من السيارات الكهربائية تحت العلامة التجارية IONIQ تضع العملاء وحاجاتهم في مركز الاهتمام وتركز على الحلول المتصلة بنمط الحياة بحيث تتماشى نماذج IONIQ مع رؤية هيونداي المستقبلية.

وتستثمر هيونداي خبرتها في السيارات الكهربائية لتقديم 3 طرز مبتكرة تحت العلامة التجارية IONIQ، خلال الأعوام الأربعة المقبلة ويأتي إطلاق IONIQ استجابة لطلب سوق السيارات الكهربائية العالمي والذي سرّع من خطط إطلاق السيارات الكهربائية التي تجمع قدرات سيارات هيونداي الكهربائية الحالية مثل الشحن فائق السرعة، والمقصورة الفسيحة والبطارية الموفرة للطاقة، مع الابتكارات المستقبلية.