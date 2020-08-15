مبيعات السيارات بالإمارات نحو استعادة التعافي

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

يتطلع سوق السيارات في الإمارات بتفاؤل وإيجابية لحالة جديدة من النشاط والتعافي خلال الفترة المقبلة باعتبارها البداية الحقيقية لمرحلة التعافي من تداعيات انتشار فيروس «كورونا» المستجد، الذي أثّر في حركة المبيعات التي طالت معظم وكلاء السيارات على مستوى الدولة والعالم خلال الأشهر الماضية، حيث نجحت جهود الدولة في محاصرة الجائحة إلى حد كبير وتقليص تداعياتها لتعود الأنشطة الاقتصادية والأسواق للعمل بصورة طبيعية مثل ما كانت قبل «كوفيد 19»، ما يعزز فرص استعادة الانتعاش والزخم في سوق السيارات المحلي والعالمي.

حلول مبتكرة

وفي هذا السياق يرى كايل جيلام، مدير المبيعات والتسويق في شركة المسعود للسيارات أن وكلات السيارات العاملة في الدولة بدأت الاستعداد لمرحلة ما بعد «كوفيد 19»، موضحاً أن «المسعود للسيارات» استطاعت أن تخفف من الآثار الناتجة عن تراجع الأسواق من خلال تبني حزمة من الحلول التكنولوجية المبتكرة بشكل استباقي، تحاكي تطلعات العملاء وتلبي احتياجاتهم في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها الجائحة، وتعمل الشركة على تعزيز مبيعاتها من خلال اعتماد استراتيجيات تسويقية تواكب توجهات السوق ومتطلبات العملاء، بهدف تحقيق نمو بنسبة 10% بحلول نهاية 2020.

وأضاف في تصريحات لـ «البيان الاقتصادي» أن الشركة تعمل بشكل موسع على تبني وتوظيف مفهوم الابتكار من خلال إطلاق سلسلة من الحملات الترويجية والتفاعلية المبتكرة لاستقطاب شريحة جديدة من العملاء فضلاً عن توسيع المحفظة المتنوعة من العروض المميزة وتعزيز حضورها القوي على المنصات الرقمية، وتسعى بشكل متواصل إلى تزويد العملاء بتجربة شراء رقمية شاملة ومتكاملة، بما يعكس القناعة الراسخة بأهمية القنوات الرقمية باعتبارها محوراً رئيساً في تغيير عمليات شراء السيارات.

برامج التمويل

وأوضح جيلام أن المسعود للسيارات أطلقت أخيراً برنامجاً جديداً لتمويل السيارات عبر الإنترنت، بهدف الارتقاء بتجربة العملاء الشرائية وتزويدهم برحلة رقمية متكاملة تتيح للعملاء فرصة الحصول على التمويل المرجوّ دون الحاجة لزيارة صالة العرض أو البنك الأمر الذي يوفر الراحة والسهولة المطلوبين للعملاء ويقدّم لهم عروض تمويل تنافسية تناسب كل احتياجاتهم. كما نسعى دائماً إلى مواكبة المتطلبات المتغيرة للعملاء، حيث شهدنا في الآونة الأخيرة ارتفاعاً في الطلب على حلول تأجير السيارات طويلة المدى مما جعلنا نقدّم حلولاً متعددة لعملائها من الأفراد والشركات على حد سواء وفقاً لأعلى المعايير والتي تشمل خيارين للتأجير وبأقساط شهرية مناسبة سواء من خلال عقد إيجار لمدة عام واحد قابل للتجديد لثلاث سنوات إضافية أو عبر عروض «استأجر لتتملك».

وأوضح أنه بفضل الخطة الاستراتيجية المعتمدة وتنوع محفظة الخدمات والمنتجات التي نقدمها تمكنت الشركة من تحقيق العديد من الإنجازات النوعية، حيث تم تكريم رينو أبوظبي كأفضل الوكلاء أداءً على مستوى العالم في 2019 تقديراً لجهودها الدؤوبة وعمليات التطوير والتحسين المستمرة التي تقوم بها في سبيل تعزيز مكانة العلامة التجارية الفرنسية بما أثّر إيجاباً على النمو اللافت في حجم المبيعات حيث حققت الشركة نمو 40% في 2019 مما رفع من حصتها السوقية في أبوظبي إلى نحو 1.4%.