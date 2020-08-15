«كيا» تزيح الستار عن «سونيت» الرياضية

المصدر: دبي – البيان

كشفت «كيا موتورز» عن سيارة كيا سونيت الجديدة عالمياً عبر عرض تقديمي رقمي، وتعد سونيت أحدث سيارات كيا الرياضية متعددة الأغراض المدمجة المخصصة للمدن، وأحدث منتجات أسواقها العالمية المصنوعة في الهند، حيث يتم إنتاجها في معمل كيا المتطور في أنانتابور، في ولاية أندرا برديش الهندية.

ومع سيارة سونيت الجديدة، تدخل «كيا موتورز» فئة السيارات الرياضية متعددة الأغراض المدمجة (Compact SUV)، وتضع معايير جديدة بما تقدمه من ميزات هي الأفضل في هذه الفئة.

وجاء الإطلاق العالمي للسيارة الجاهزة للإنتاج بعد الكشف عالمياً عن تصميم سيارة سونيت في معرض دلهي للسيارات في فبراير 2020، وستبدأ مبيعات السيارة الجديدة قريباً في الهند، لتتبعها العديد من أسواق كيا العالمية.

وقال هو سانغ سونغ، رئيس شركة «كيا موتورز» ورئيسها التنفيذي: «مستمرون في إثبات نفسها عالمياً من خلال المنتجات المميزة بتصاميمها الفريدة وجودتها عالمية المستوى، إلى جانب القدرة على الإدهاش. كل ما تحتويه سونيت الجديدة كلياً حصري بسيارات كيا، ومن المؤكد أنها ستحقق المتعة لكل من السائقين والركاب».