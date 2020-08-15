عرض أسعار استثنائية على سيارات «هوندا»

المصدر: دبي - البيان

كشفت المشروعات التجارية – هوندا عن إطلاق عرض «الأسعار الاستثنائية» الترويجي، الذي يشمل مجموعة واسعة من سياراتها الجديدة والأكثر مبيعاً ويتيحها للعملاء بأسعار مناسبة، وتدعو الشركة عشاق سياراتها لاغتنام الفرصة وامتلاك سيارة هوندا جديدة بكل سهولة هذا الصيف.

ويتضمن العرض مزايا إضافية يمكن أن يستفيد منها المشترون الجدد، مثل تأجيل موعد السداد لمدة 3 شهور، وخدمات صيانة مجانية، وتأمين مجاني. كما تتوفر خيارات التأجير وعقد الشراء الشخصي على كل السيارات الجديدة من هوندا.

ويتوفر العرض على ستة نماذج تشمل هوندا سيتي وهوندا سيفيك وهوندا أكورد وهوندا إتش آر-في وهوندا سي في-آر وهوندا بايلوت، وبأسعار تبدأ من 49.900 درهم.

ويمكن للمتسوّقين أن يستفيدوا من أفضل الحسومات الصيفية عند شراء سيارة هوندا سيتي بأسعار تبدأ من 49.900 درهم، متضمنة خدمات صيانة مجانية لمسافة تصل حتى 20 ألف كيلومتر، وتسجيل مجاني على نماذج مختارة.

ويستطيع عشاق سيارة هوندا سيفيك الكلاسيكية من هوندا شراءها بأسعار تبدأ من 59.900 درهم والاستمتاع بخدمات صيانة مجانية لمسافة تصل حتى 40 ألف كيلومتر، فضلاً عن تأمين مجاني وتسجيل مجاني على نماذج مختارة.

ويشمل عرض الأسعار الاستثنائية سيارة هوندا أكورد بأسعار تبدأ من 89.900 درهم. وتتضمن باقة المزايا المجانية خدمات التأمين والتسجيل، وخدمات الصيانة حتى مسافة 40 ألف كيلومتر على نماذج مختارة.

وتعتبر هوندا إتش آر-في السيارة الأمثل للراغبين بالارتقاء بتجربة تنقلهم بسعر معقول يبدأ من 59.900 درهم إماراتي. ويشمل العرض خدمات التأمين والتسجيل المجانية على نماذج مختارة.

وسيحظى العملاء بفرصة شراء سيارة هوندا سي آر-في بسعر مخفّض يبدأ من 89.900 درهم. وتقدم الشركة باقة من المزايا المجانية مع هذه السيارة تشمل خدمات صيانة حتى مسافة 40 ألف كيلومتر وخدمات تسجيل وتأمين مجانية على نماذج مختارة.

صُمّمت هوندا بايلوت لتلبي احتياجات العائلات والمجموعات وتوفّرها الشركة عبر هذا العرض الصيفي الاستثنائي بأسعار تبدأ من 99.900 درهم، ويمكن أن يستفيد المشترون من باقة المزايا المجانية التي تشمل خدمات صيانة حتى مسافة 40 ألف كيلومتر وخدمات تسجيل وتأمين مجانية على نماذج مختارة.