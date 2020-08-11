هيونداي تطرح 3 موديلات من السيارات الكهربائية بالكامل حتى 2024

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شركة هيونداي موتور أمس الاثنين عن اعتزامها طرح ثلاثة موديلات كهربائية بالكامل تحت علامتها التجارية EV IONIQ حتى العام 2024 للحصول على حصة في سوق السيارات الكهربائية سريعة النمو.

وقالت الشركة في بيان إن الطراز الأول، الذي سيتم طرحه تحت علامة IONIQ EV سيكون سيارة Ioniq 5 كروس أوفر.

وقالت شركة هيونداي، أكبر شركة لصناعة السيارات في كوريا الجنوبية، إنها تعتزم طرح CUV المدمجة العام المقبل، وسيارة Ioniq 6 متوسطة الحجم في العام 2022، وسيارة Ioniq 7 كبيرة الحجم في العام 2024، بحسب "يونهاب".

وستبدأ هيونداي في استخدام أسماء أبجدية رقمية مثل منافساتها الأكبر، مثل BMW، التي تحمل طرازاتها سلسلة رقمية 1-8.

وباعت هيونداي موديلات صديقة للبيئة - أيونيك بنزين هجين، أيونيك الهجين الإضافي وسيارة أيونيك الكهربائية بالكامل - بنفس اسم أيونيك منذ العام 2016.

وقال متحدث باسم الشركة عبر الهاتف "الموديلات الحالية التي تنتسب إلى Ioniq ستذهب بشكل منفصل مع تشكيلة العلامة التجارية IONIQ EV".

وفي العام 2009، بدأت الشركة الفرعية الأصغر كيا موتورز في إضافة أرقام إلى موديلاتها من سلسلة K، مثل السيارة المدمجة K3، وسيارة السيدان متوسطة الحجم K5، وسيارة السيدان الكبيرة K7 وسيارة السيدان الرئيسية K9.

واحتلت هيونداي المرتبة السادسة في مبيعات السيارات الكهربائية في الفترة من يناير إلى مايو من انتقالاً المرتبة التاسعة في العام السابق.

وباعت ما مجموعه 26500 سيارة كهربائية، بما في ذلك النماذج الهجينة الكهربائية، بانخفاض بنسبة 2% من 27 ألف وحدة في نفس الفترة، وفقًا لوكالة "إس إن إي ريسيرش" التي ترصد حركة السوق.

وتهدف هيونداي إلى بيع 560 ألف سيارة كهربائية لتعزيز وجودها في سوق السيارات الكهربائية العالمية حتى العام 2025.