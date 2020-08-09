«فيات كرايسلر» تطرح «رام لارامي 2020» الجديدة في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

طرحت مجموعة «فيات كرايسلر» في الإمارات تحفتها الجديدة «رام لارامي 1500» طراز 2020 والتي تجسد الابتكارات الشاملة والفخامة الممتازة والقدرات التي لا تقبل الحلول الوسط. تشمل الابتكارات شاشة «يوكونكت» التي تعمل باللمس قياس 12 بوصة (305 ملم)، ونظاماً نشطاً لإلغاء الضوضاء متطور للغاية، ونظام «ParkSense» للمساعدة في صف المركبة بصورة متعامدة أو متوازية، وكاميرا للرؤية المحيطية بزاوية 360 درجة.

وتعد «رام لارامي» أفخم شاحنة على الإطلاق، مع كسوة بالجلد تزيد بنسبة 57 % عن أي مركبة منافسة، ومساحة للسيقان بالمقاعد الخلفية تزيد بنحو 4 بوصات إضافية (10 سم)، ومقاعد رام حصرية خلفية رائعة تميل 8 درجات مع تهوية، وألواح أمام الأبواب لتسهيل الركوب، وفتحة سقف بانورامية مزدوجة.

كما تتمتع السيارة بأداء قوي، حيث يأتي كميزة قياسية محرك هيمي الأسطوري سعة 5.7 لترات بقوة 395 حصاناً وناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، إضافة إلى خفض إجمالي بالوزن يصل إلى 102 كلغ. ولا حلول وسط فيما يتعلق بمستوى التحكم، وكفاءة قصوى في استهلاك الوقود مع نظام التعليق الهوائي الحصري من رام والذي يتميز بخمسة إعدادات لتحقيق عملية ركوب وأداء إيروديناميكي ممتاز، بالإضافة إلى نظام تعليق خلفي فريد متعدد الوصلات يحقق تجربة قيادة أكثر سلاسة وقدرة على الطرق الوعرة.

وتم إدخال تعديلات شاملة على الطراز الجديد، ما يجعل هذه المركبة أفضل شاحنة حتى الآن، ويجعلها تحقق المزيد من القدرة والقوة والأداء، لكن حتى هذا التقدم الهائل لم يكن كافياً لإرضاء فريق رام الهندسي، وهذا هو السبب الذي دفعهم أيضاً إلى نقل الابتكار والتكنولوجيا والأناقة لآفاق جديدة تماماً، مما أحدث ثورة في المركبة الرائدة للعلامة التجارية فيما يعد أهم تصميم لها على الإطلاق.

وحصلت «رام 1500» على لقب أفضل شاحنة للعام من مجلة موتور ترند خمس مرات في الأعوام 2010 و2013 و2014 و2019 و2020. وتشتمل الشاحنة على ميزات حصرية لا تعد ولا تحصى في مجالات معينة في غاية الأهمية بالنسبة للمشترين وتجمع بين مستويات جديدة تماماً من فخامة المقصورة والراحة والتكنولوجيا والقدرة والوظائف، وهذه الميزات تجعل من «رام 1500» حلماً أصبح حقيقة بالنسبة للعملاء الذين لا يضطرون إلى تقديم أي تنازلات لقيادة شاحنة «رام».

وأصبحت المناورة وصف السيارة أسهل من أي وقت مضى، وذلك بفضل مجموعة من التقنيات المتوفرة بالشاحنة الجديدة، من بينها أنظمة استشعار ParkSense® لصف السيارة من الأمام والخلف، وكاميرا احتياطية خلفية Parkview®، ورصد النقطة العمياء والكشف عن المسار الخلفي المتعامد، ونظام تثبيت السرعة الذكي، وتتوفر لأول مرة بشاحنة رام 1500 الجديدة كاميرا للرؤية المحيطة بزاوية 360 درجة تعطي منظوراً بعين الصقر من خلال أربع كاميرات مثبتة بأركان السيارة لمنح صورة مجسدة.

وترسي مقصورة «رام 1500» الجديدة، التي تقدم أعلى مستويات الفخامة والرفاهية بما في ذلك الكسوة بالجلود والخشب الحقيقي، مستويات عالية للغاية لدرجة أن بقية المركبات ضمن فئتها ستجد أنه من الصعب - إن لم يكن من المستحيل – مجاراتها سواء من حيث التصميم أو الجودة.

كما تم إضافة 4 بوصات إضافية (10 سم) إلى المقصورة، ما يمنح ركاب المقعد الخلفي مساحة للسيقان تبلغ 45.1 بوصة (1146 ملم) هي الأفضل ضمن فئة المركبة، مع ترف المقاعد الخلفية المهواة التي تميل حتى 8 درجات والكونسول الأوسط بالمقعد الخلفي الذي يطوى لأسفل، ليحقق المزيد من الراحة.

وتشتمل المقصورة على مساحة تخزين داخلية تبلغ في جملتها 151.1 لتراً، وكونسول مركزي أُعيد تصوره يشمل 12 شكلاً مختلفاً للتخزين، ويحقق تعديلات لم يسبق أبداً رؤيتها من قبل، في حين توفر المزايا الأخرى، مثل نظام التخزين الحصري «رامبوكس» بجانب سطح الشاحنة والقابل للغلق والعلب المخفية وأرضية التحميل المسطحة، حلولاً فريدة للبضائع.

وتم تجهيز جميع مركبات «رام 1500» بمحرك هيمي الأسطوري سعة 5.7 لترات مع نظام التوقيت المتفاوت للصمامات لتحقيق مستوى أعلى من الكفاءة والأداء. وتبلغ قوة المحرك 395 حصاناً عند 5600 دورة في الدقيقة، وعزم الدوران 410 أرطال - قدم في نطاق قوة سلس وواسع يساعد في تجنب تردد ووصول محركات التوربو للذروة، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي سلس من 8 سرعات.

وتتميز «رام 1500» الجديدة بأكبر دوارات فرامل أمامية بفئة هذه المركبة بقطر يبلغ 14.9 بوصة (378 ملم). وتحل فرامل انتظار كهربائية جديدة محل فرامل الانتظار السابقة التي تنشط بالضغط عليها بالقدم، مما يلغي 20 رطلاً (9 كلغ) وتعمل بشكل مشترك مع الشاحنة لتحديد وقت الانخراط تلقائياً.

وتقدم «رام 1500» قيادة رائدة في فئتها والتي يتم تحقيقها من خلال نظام تعليق خلفي متعدد الوصلات فريد من نوعه، ونظام تعليق هوائي اختياري يشتمل على إعدادات لخمسة ارتفاعات مختلفة وأداء إيروديناميكي مثالي. وبالإضافة إلى عملية ركوب سلسة معززة، يسمح نظام التعليق الهوائي أيضاً للسائق بخفض مستوى الشاحنة عن طريق زر منفصل بمفتاح التشغيل - مما يتيح سهولة أكبر لدخول الركاب وارتفاع منخفض للباب الخلفي.

ويضيف نظام التعليق الهوائي ما يصل إلى 4 بوصات (102 ملم) من الارتفاع، مما يوفر ارتفاعاً يتيح سهولة الدخول هو الأفضل ضمن فئة الشاحنة ويبلغ 21 بوصة، وأفضل ارتفاع عن الأرض هو الأفضل ضمن فئتها ويبلغ 10.7 بوصات، وزاوية مغادرة الأفضل ضمن فئتها وتبلغ 27.8 درجة، وزاوية انفصال هي الأفضل في فئتها وتبلغ 24.2 درجة مدعومة بنوابض هوائية في الأركان الأربعة توفر قيادة سلسة وممتازة على الطرق الممهدة وقدرات رائعة على الطرق الوعرة. وهناك ميزة أخرى للتعليق الهوائي الجديد تتمثل في إمكانية استواء الحمولة، والتي تقوم تلقائياً برصد الحمل على نظام التعليق سواء من المقطورة أو الحمولة. ويزيد ضغط الهواء حتى تصل المركبة إلى ارتفاع الركوب الطبيعي، مما يؤدي إلى توازن المركبة، وتحسين القيادة أثناء وجود البضائع على سطح المركبة.

وحقق الفريق الهندسي خفضاً شاملاً للوزن بلغ في جملته 225 رطلاً (102 كلغ) مقارنةً بالطراز السابق، وقد حققوا أقوى شاحنة «رام 1500» على الإطلاق من خلال تصنيع إطار الأكثر كفاءة في فئة الشاحنة، أخف وزناً بنحو 100 رطل، مع فولاذ عالى القوة بنسبة 98 % لتحسين المتانة والوزن والصلابة لتحقيق عملية تحكم أفضل.

وساهمت الاختبارات المكثفة لنفق الرياح في تعزيز الشكل الخارجي لشاحنة «رام 1500» الجديدة، مما أدى إلى ديناميكيات هوائية مستمرة هي الأفضل في فئتها، بالإضافة إلى ديناميكيات هوائية نشطة حصرية - مصاريع الشبك والسد الهوائي والتعليق الهوائي - التي تساعد في جعل «رام 1500» الجديدة المركبة التي تتميز بأعلى مستويات الديناميكا الهوائية في فئتها وتعظيم كفاءة الوقود. أما معامل السحب البالغ 357 فهو أقل بنسبة 9% عن الطراز السابق ويمكن مقارنته مع سيارة سيدان عادية.

ولزيادة كفاءة استهلاك الوقود، تشتمل شاحنة «رام 1500» طراز الجديدة على تقنية توفير الوقود (تخميد نصف الأسطوانات)، حيث يقوم جهاز التحكم في المحرك بإيقاف تشغيل الوقود وشمعات الإشعال وإغلاق صمامات الشفط والعادم على أربعة من أسطوانات المحرك الثماني أثناء عملية الحمل الخفيف، مثل الانطلاق على الطرق السريعة عندما لا تكون هناك حاجة للقوة الكاملة.