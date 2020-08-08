2 % تراجع مبيعات «مرسيدس» في يوليو

المصدر: برلين - د ب أ

تراجعت مبيعات شركة صناعة السيارات الألمانية الفارهة «مرسيدس بنز» خلال شهر يوليو الماضي، بسبب التداعيات الاقتصادية لجائحة «كورونا».

وأعلنت مجموعة «دايملر» في مقرها بشتوتجارت أمس أن الشركة المملوكة لها «مرسيدس بنز» باعت 185 ألفاً و836 سيارة في يوليو الماضي، بتراجع 2% على أساس سنوي. في ضوء تأثير جائحة كورونا على صناعة السيارات الألمانية، تراجع إجمالي مبيعات سيارات مرسيدس - بنز 16.2% في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من 2019.

وتراجعت المبيعات الشهرية لسيارات «سمارت» التابعة لدايملر بنسبة 61% إلى 3539 سيارة في يوليو الماضي، مع تحول العلامة التجارية إلى سيارات كهربائية. وأفادت شركة دايملر الشهر الماضي أن صافي خسارتها ارتفع إلى 2 مليار يورو خلال الربع الثاني على أساس سنوي، حيث أدى انخفاض طلب العملاء إلى انخفاض الإيرادات.