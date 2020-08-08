«لايريك» أول سيارة كهربائية لـ«كاديلاك»

المصدر: نيويورك – البيان

كشفت شركة «كاديلاك» لصناعة السيارات الفارهة عن «لايريك» أولى السيارات كهربائية بالكامل، آملة في أن تحصل على حصة من سوق هذه الآليات التي تطغى عليها راهناً شركة «تسلا».

وأوضحت «كاديلاك» وهي الطراز الفاره من سيارات شركة «جنرال موتورز»، أن سيارات «لايريك» لن تُنتَجَ قبل سنة 2022، وعدت بأن تكون معظم أصناف سياراتها كهربائية بحلول 2030. وتنتج «جنرال موتورز» حالياً سيارات هجينة أو كهربائية، منها «شفروليه فولت» و«شفروليه بولت»، لكنها تعتزم تصميم 20 نوعاً من السيارات الكهربائية الخالصة بحلول سنة 2023.

وأوضحت «كاديلاك» أن الطاقة الكهربائية المتوافرة في بطارية «ذا ليريك» تكفي للسير مسافة 500 كيلومتر قبل إعادة شحنها. وتعتزم «جنرال موتورز» استخدام هذه البطارية التي سمّتها «ألتيوم» في كل السيارات الكهربائية التي ستنتجها مستقبلاً لكل طرازاتها، أي «كاديلاك» و«شفروليه» و«جي ام سي» و«بويك».

منافسة تسلا

ومن شأن «لايريك» التي سيتوافر فيها خيار القيادة الذاتية، أن تساعد «كاديلاك» على منافسة «تسلا» في مجال السيارات الكهربائية، علماً أنها كانت أول مجموعة كبرى في قطاع السيارات تنتج مركبة كهربائية في التسعينات من القرن الفائت. وتساوي «تسلا» حالياً قيمة «ثلاثي الكبار» في ديترويت، أي «جنرال موتورز» و«فورد» و«كرايزلر» مجتمعة. وتوقعت الخبيرة في موقع «إدموندز» المتخصص في السيارات جسيكا كالدويل أن تتمكن «جنرال موتورز» بفضل «ليريك» وسواها من السيارات الكهربائية التي ستصنعها، من أن تأخذ من «تسلا» حصة من سوق السيارات الكهربائية.