«إنفينيتيQX55» الجديدة في نوفمبر

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «إنفينيتي» للسيارات استكمال الاستعدادات للكشف عن سيارة «QX55» الجديدة في نوفمبر المقبل، التي تعود العلامة من خلالها إلى تصنيع فئة «الكروس أوفر كوبيه» التي طورتها قبل نحو عقدين من الزمن.

وسيعزز التصميم المتميز للسيارة الجديدة والمُستلهم من خطوط السقف والعناصر البصرية لفئة «إنفينيتي FX» من استخدامات «الكروس أوفر» الفاخرة ذات الحجم المتوسط مع المظهر الأنيق لسيارة كوبيه رياضية، حيث ستضم العديد من المزايا التكنولوجية المُبتكرة المُصممة لتمكين السائقين والتفاعل والتواصل معهم على الطريق.

وسيتم الكشف عن سيارة «QX55» الجديدة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي بتمام الساعة 5:55 مساءً بتوقيت منطقة المحيط الهادئ 11 نوفمبر وسيجري مشاركة المزيد من المعلومات لمتابعة الفعالية عن طريق موقع www.INFINITInews.com الإلكتروني. ومن المقرر أن تصل السيارة الجديدة إلى صالات عرض أمريكا الشمالية في ربيع 2021، وستتبعها المناطق الأخرى في وقتٍ لاحق .