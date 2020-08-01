«دودج» و«رام» تسيطران على سوق علامات الإنتاج الشامل

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «دودج ورام» عن احتلالهما المرتبتين الأولى والثانية للسنة الثانية على التوالي في دراسة أجرتها «ج. د. باور» للأداء والتي تصنف أكثر العلامات في مسألة الإنتاج الشامل. وتعدّ النتيجة التي حققتها «دودج ورام» تاريخية إذ تمثّل المرّة الأولى التي تحتلّ فيها علامة تجارية أمريكية أعلى مرتبة في هذه الدراسة.

وقال مارك شامبين، رئيس الجودة في مجموعة فيات كرايسلر، أمريكا الشمالية: تأتي هذه التصنيفات بالتوافق مع حرصنا وتركيزنا المستمر على تحسين تجربة عملائنا مع علامتنا التجارية، ولذلك نحرص دوماً على التركيز على الجودة ونكثف جهودنا بشكل متواصل لضمان رضاء عملائنا على الدوام.

يذكر أن نتائج إجمالي المشكلات التي تم الإبلاغ عنها لعلامة دودج التجارية هي الأدنى بين 31 منافساً، في حين احتلت رام المرتبة الثالثة، وأحرزت جيب تقدّماً بلغ ست نقاط لتسجل بذلك أفضل إنجاز لها على الإطلاق. وساعدت هذه النتائج فيات كرايسلر على التقدّم خمسة مراكز لتصل إلى الربع الأوّل من التصنيفات في القطاع مع 13 نقطة أفضل من متوسط قطاع صناعة السيارات.