«بي إم دبليو X6» الجديدة كلياً في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

طرحت مجموعة «بي إم دبليو الشرق الأوسط»، الأيقونة الألمانية الجديدة كلياً «بي إم دبليو X6»، التي تطلّ بحجم أكبر مع رتوش تصميمية جديدة والعديد من التجهيزات والأنظمة المساعدة.

والسيارة الجديدة تأتي بأبعاد 4.94 أمتار، وعرض 2 متر، كما تقف السيارة على قاعدة عجلات بطول 2.98 متر. وتتميز سيارة الجيل الجديد «بي إم دبليو X6» من خلال الخطوط المفتولة العضلات على الجوانب، والتصميم الجديد لشبكة المبرد المضاءة للمرة الأولى.

وتزخر المقصورة الداخلية لسيارة «بي إم دبليو X6» بقمرة رقمية، مع نظام صوتي فائق، وأنظمة التحكم بالأوامر الصوتية، والعديد من الأنظمة المساعدة للاستعمال الرقمي، والأنظمة المساعدة، التي تخطو بالسيارة خطوة أكبر نحو القيادة الآلية.

وتتوفر للسيارة مجموعة من محركات البنزين والديزل، التي تغطي نطاق قوة يمتد بين 195 كيلووات/‏‏‏‏265 حصاناً إلى 390 كيلووات/‏‏‏‏530 حصاناً. وتنطلق السيارة بسرعة قصوى تتراوح بين 230 و250 كلم/‏‏‏‏س، بينما يتراوح معدل استهلاك السيارة بين 6.1 لترات ديزل و10.7 لترات من البنزين لكل 100 كلم.

وحصلت سيارة X6 2020 على صادم أمامي جديد مع هوية أكثر عدوانية، وزودت بالتأكيد بـ شبك أمامي أضخم حجماً يحمل هوية أكثر عدوانية مع فتحات تهوية أكبر حجماً تحيط به مصابيح جديدة، ونلاحظ تزويد السيارة القادمة بـ غطاء محرك جديد يحتوي على خطوط حادة.

وتُزود X6 الجديدة بنظامي دفع أمامي ورباعي، ونظام يتحكم بمعدل ارتفاعها عن سطح الأرض، وزيادة هذا الارتفاع عند الحركة على الطرق الوعرة، إضافة إلى أحدث أنظمة المالتيميديا، وأنظمة لتحديد المواقع، ونظام لتنقية هواء المقصورة.