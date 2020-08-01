«فولكس واجن تيرامونت» رياضية متعددة الاستخدامات

المصدر: دبي - البيان

طرحت «فولكس واجن» سيارة الطراز الجديد من «تيرامونت 2020» الرياضية متعددة الاستخدامات، التي كان الصانع الألماني قد أطلقها للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط عام 2018، مستهدفاً العملاء المولعين بالمغامرات ممن يبحثون عن سيارة كبيرة تلبي متطلباتهم.

حيث يعتبر حب القيادة والاستكشاف جزءاً من ثقافة هذه المنطقة وأسلوب حياتها اليومي، نظراً لكونها منطقة شاسعة تتضمن مجموعة متنوعة من التضاريس التي تنتظر استكشافها. ولم يكن مفاجئاً أن تصبح تيرامونت الخيار الأمثل للعائلات، وقد ظهر ذلك بوضوح من خلال مبيعات فولكس واجن في جميع أنحاء المنطقة .

حيث أصبحت سيارة تيرامونت الأعلى مبيعاً في المنطقة وبلغت مبيعاتها ثلث إجمالي مبيعات فولكس واجن الشرق الأوسط في عام 2019.

ويواصل قطاع السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الكبير نموه في منطقة الشرق الأوسط، وفي منطقة الخليج بشكل خاص نظراً لأن الكثير من العملاء يفضلون وضعية المقاعد المرتفعة وتجهيزات الراحة التي توفرها سيارات SUV الكبيرة مقارنة بسيارات الصالون.

وعلى الرغم من أن طرازات الصالون لا تزال تمثل ثاني أكبر فئة من طرازات السيارات المباعة في الشرق الأوسط، فإن حجم مبيعات طرازات النوتشباك وحصتها السوقية حالياً في انخفاض، وهناك توجه واضح في الوقت الحالي نحو طرازات SUV.

أذواق

وتوفر فولكس واجن لعملائها في الشرق الأوسط سيارة SUV تلبي متطلباتهم وتناسب أذواقهم بفضل حجمها الكبير ومحركها القوي. ويبلغ طول سيارة تيرامونت أكثر من 5 أمتار، وتتميز بفضل قاعدة العجلات الأكبر، بمساحة مقصورة أكبر تسهل الوصول لمقاعد الصف الثالث، إلى جانب المساحة الأوسع لصندوق الأمتعة. وصممت مقاعد السيارة لتوفير أعلى مستويات الراحة.

حيث تأتي مبطنة ومزودة بنظام تبريد المقاعد، إلى جانب إمكانية التحكم في درجة الحرارة من ثلاث مناطق. ويمكن تخصيص إعدادات السيارة بأكملها لكل راكب، في حين يستطيع الأهل التحكم في الوسائط المتعددة والتطبيقات المستخدمة على الجهازين اللوحيين في الخلف عبر الشاشة الرئيسية قياس 8 بوصات.