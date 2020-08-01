تيري بولوريه رئيساً تنفيذياً جديداً لـ «جاكوار لاند روفر»

المصدر: (دبي - البيان)

أعلن تشاندراسيكران، رئيس مجلس إدارة كل من شركة «تاتا سونز» و«تاتا موتورز» و«جاكوار لاند روفر»، عن تعيين تيري بولوريه رئيساً تنفيذياً لشركة «جاكوار لاند روڤر»، ابتداءً من 10 سبتمبر 2020.

وقال تشاندراسيكران: يسعدني أن أرحب بتيري في (جاكوار لاند روفر)، فهو قائد عالمي مميز للأعمال مع سجله المعروف في تنفيذ الانتقالات المعقدة. سيجلب تيري كماً هائلاً من الخبرة لأحد أهم المناصب في قطاع السيارات.

ويتمتع بولوريه بخبرة واسعة في أعمال السيارات، آخرها توليه منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة «رينو»، إلى جانب عدة مناصب مرموقة أخرى لدى مورّد شركات السيارات العالمي «فوريسيا». وقال بولوريه: «جاكوار لاند روفر» معروفة حول العالم بإرث علامتيها التجاريتين الفريد، وتصاميمها البارزة، وامتيازها هندسياً.

سيكون لي شرف قيادة هذه الشركة الرائعة خلال فترة ستكون الأصعب على جيلنا. وفريق عمل (جاكوار لاند روڤر)، المعروفون بشغفهم ومعنوياتهم، سيكونون القوة الدافعة لنجاحها. ويأتي بولوريه خلفاً للبروفيسور رالف سبيث، الذي تم الإعلان سابقاً عن توليه منصب النائب غير التنفيذي لرئيس مجلس إدارة «جاكوار لاند روفر».